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影／不是下車理論！彰化車禍4人傷 被撞女乘客反先溫暖關心傷者

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市彰鹿路昨天下午發生大貨車欲閃避突然左轉的機車，衝向對向車道撞上兩輛汽車，共造成4人受傷送醫，影像今天曝光，顯示車禍發生時混亂場面，警方將清肇事原因。值得一提的是，被撞的轎車女乘客，在事發時，不是跟肇事人理論，而是趨前關心被撞倒在地的機車騎士，博得網友稱讚。

警方調查，30歲林姓大貨車司機昨天下午3時29分許，開車由東往西駛抵彰化市彰鹿路123巷口時，因右前方同向20歲陳姓男子騎機車突然左轉，林男煞車不及，先撞上陳男機車，再衝撞對向兩輛汽車，再衝撞路側圍籬才停住。

這件車禍共造成4輛車受損，4人受傷，包括陳姓機車騎士及後座乘客，以及其中一輛轎車的2名乘客，分別受到挫傷及擦慯，4名駕駛人酒測值均是零。

從影像中發現，一輛轎車被撞後，車子轉過半圈才停住，車內女乘客開車門下車，不是去質問大貨車司機，而是跑到路中，去關懷因碰撞倒地的機車騎士，令網友們都十分感動。

警方初步判定，此件車禍疑因駕駛機車的陳姓騎士變換車道不當，大貨車林姓司機則閃避不當，實際肇事因仍須進一步調查。

彰化市彰鹿路昨天下午發生大貨車欲閃避突然左轉的機車，衝向對向車道撞上兩輛汽車，共造成4人受傷送醫。圖／警方提供
彰化市彰鹿路昨天下午發生大貨車欲閃避突然左轉的機車，衝向對向車道撞上兩輛汽車，共造成4人受傷送醫。圖／警方提供
彰化市彰鹿路昨天下午發生大貨車欲閃避突然左轉的機車，衝向對向車道撞上兩輛汽車，共造成4人受傷送醫。圖／警方提供
彰化市彰鹿路昨天下午發生大貨車欲閃避突然左轉的機車，衝向對向車道撞上兩輛汽車，共造成4人受傷送醫。圖／警方提供
彰化市彰鹿路昨天下午發生大貨車欲閃避突然左轉的機車，衝向對向車道撞上兩輛汽車，造成4人受傷送醫，被撞轎車乘客下車不是跟大貨車司機理論，而是關心倒地機車騎士。圖／翻攝自YouTube
彰化市彰鹿路昨天下午發生大貨車欲閃避突然左轉的機車，衝向對向車道撞上兩輛汽車，造成4人受傷送醫，被撞轎車乘客下車不是跟大貨車司機理論，而是關心倒地機車騎士。圖／翻攝自YouTube

機車騎士 車禍 彰化 車道

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