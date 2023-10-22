找到了！黃腳虎頭蜂螫傷7人 蜂巢「隱沒樹叢間」明早摘除

新北市雙溪區燦光寮步道今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客，7人被螫傷。動保處人員事後上山尋找蜂巢，傍晚時發現蜂巢在一處樹叢間。捕蜂人員靠近時，看到虎頭蜂「衝進衝出」，考量天色將暗，決定明早再上山摘除。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點10分接獲報案，燦光寮步道有多人被蜂螫傷，出動16車40人前往救護，將被螫傷的3男4女分送基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院，經治療後無大礙。

新北市瑞芳坑子內山、瑞芳四腳亭、烏來和石門山區，近期分傳虎頭蜂螫傷遊客事件。3男5女共8人相約今天到雙溪區爬山，也遭蜂群攻擊，7個人被螫傷。消防人員前往救援時，7人意識清楚。

動保處下午派人前往步道尋找蜂巢，傍晚時在雙溪、瑞芳交界處的步道旁樹叢找到蜂巢。捕蜂人員穿著防護衣靠近查看時，許多黃腳虎頭蜂疑感受到威脅，不斷「衝進衝出」。

動保處表示，因為天色快暗了，考量捕蜂人員下山安全，決定先在蜂巢位置加設封鎖線，隨後下山，預計明天一早就上山摘除蜂巢，免除後患。

動保處表示，虎頭蜂的活動與溫度有密切關係，16度以上仍為虎頭蜂活躍期，即使進入在11月仍屬秋季，民眾登山務必眼觀四周，行走間如有蜂出沒、見有蜂巢，應不拍打並迅速離開。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾秋季登山，建議穿著表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，勿使用香氛類產品。如不慎遭蜂螫傷應盡速就醫，並遵從醫囑治療，別因當下無不適，輕忽潛在過敏性休克或全身性毒性反應。

新北市雙溪區燦光寮步道今午有7人被黃腳虎頭蜂螫傷，動保處封閉步道，並在傍晚找到蜂巢，預計明早摘除。記者邱瑞杰／翻攝