跟團出遊「喝酒喝到凌晨」 男隔天躺遊覽車行李室休息傳憾事

台中市林姓男子隨團出遊，昨晚在翡翠灣的飯店與友人喝酒喝到凌晨1點多，今早妻子無力攙扶他上遊覽車，讓他在下層行李室平躺休息。遊覽車抵達水湳洞停車場，團客陸續下車，導遊發現林男已無呼吸心跳，送醫不治。檢察官相驗為自然死亡，無他殺嫌疑，林妻無異議，領回遺體善後。

瑞芳警、消今天上午9點45分左右接獲報案，53歲林男需要救援。消防人員到場時，發現林已無呼吸心跳，施以心肺復甦術（CPR）急救，並送往瑞芳礦工醫院急救，醫師在上午11點8分宣告死亡。

警方查看遊覽車行李室等處，並無打鬥痕跡，林男身上也無明顯外傷，加上同行團員證詞，初步排除有他殺可能。

檢察官今天傍晚偕法醫師完成司法相驗，判定為自然死亡，直接引起死亡原因為心血管疾病發作，先行原因為高血壓，無他殺嫌疑結案。

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