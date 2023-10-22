明揚大火消防員4死12傷 屏東獨立書店邀消促會講座

明揚大火4名消防員殉職、6名員工死亡，逾百人輕重傷，事發逾1個月仍有5人住院。屏東縣獨立書店時遇書店今邀消防員工作權益促進會顧問朱智宇分享消促會10年來消防員改革背後行動，朱智宇說，10年43名消防員殉職，一再發生悲劇，反應國家消防體制改革緩步不足。

明揚大火屏東縣消防員4人殉職、12名輕重傷，1名義消受傷。朱智宇說，明揚大火案，屏縣消防局幾乎出動全縣消防人力搶救，屏縣長年缺乏消防人力，現有消防員616人，編制員額660人，案發後兩天，屏縣消防員全面停休，避免其他地區救災救護服務受影響。

朱智宇表示，消防員在現場應是「應變」災害，前端預防災害層面，相關單位是否做足，回顧從鵬大火到明揚，在建築管理、化學品、環保等面向，因相關單位稽查量能不足，法規不足，資訊落差等，前端防災無法落實，繼而發生災害，從防災到救災，消防員在孤軍奮戰。

朱智宇說，殉職消防員家屬在聯合公祭當天，悲痛向大眾訴求要真相，包括公布火調報告、對家屬召開公開說明會交代案情與搶救程序，請內政部開放家屬參與災害事故調查；家屬支持消促會「顧職安」訴求，將消防員納職業安全衛生法，但這些訴求未有積極回應。

屏東縣府消防局表示，火調報告仍在調查，須等地檢署偵查終結才能對外說明。殉職弟兄撫卹持續處理，受傷消防員視復原狀況與個人意願安排未來勤務，消防員心理復原等，會安排專業心理師輔導協助，讓大家早日走出陰霾。

外界關注專案捐款運用，屏縣社會救助金專戶管理運用委員會20日召開第1次臨時會審議，此案增聘明揚案4名受災代表（罹難消防員家屬、罹難員工家屬、員工傷者、移工傷者）及律師、會計師加入委員會討論，擬定善款運用範圍包括生活扶助、醫療補助、教育資助、心理重建、法律扶助等，預期可協助罹難者家屬、傷者及其家屬476人。

社會處表示，專案捐款累計至10月19日有1萬1056筆捐款、1億4600萬4493元，專案捐款至10月22日截止，委員會待捐款結束結算總額，盡快召開第二次會議。

時遇書店指出，邀請長期關注消防權益幕僚工作者，與民眾探討事件脈絡，反思民眾還可以做些什麼。