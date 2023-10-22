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刑警查案遇到民眾機車起火 化身打火兄弟幫滅火

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市警五分局偵查隊小隊長魏國展，今天下午近4點率隊員外出查訪，途經台南市南區金華路與建南路口，發現停在路邊機車冒出濃煙並起火燃燒，認為情況危急，隨即疏散附近民眾，偵查佐許至誠持偵查車上滅火器、林瑞怡向附近店家借來滅火器，雙管齊下，及時撲滅火勢。

據了解，50歲高姓男子今天下午3點55分騎機車，途經台南市南區金華路與建南路口，感覺車子不對勁，停在路口後在現場焦急尋找滅火器，恰巧台南市警五分局偵查隊小隊長魏國展等人駕偵防車經過下車察看，偵查佐許至誠持偵查車上滅火器、林瑞怡向附近店家借來滅火器，魏國展在一旁警戒，順利撲滅火勢。

刑警魏國展等人化身打火兄弟已經不是第一次，去年12月24日中午台南市長黃偉哲前往台南公園附近地下道關懷街友，五分局偵查隊出勤蒐證剛結束時，停在路邊的機車突然起火，偵查隊員見情況危急，分頭向附近機車行借來滅火器，通報消防局等，所幸及時滅火，火勢才未擴及整排機車，員警機警反應，傳為佳話。

警方指出，案發當時，在公園路、公園南路口1輛機車無故起火，五分局偵查隊值勤員警看到機車冒起白煙，直覺情況不對勁，緊急叫附近民眾疏散，隨後機車冒出雄雄烈火。小隊魏國展要隊員林瑞怡全程蒐證，隊員許至誠向119報案，魏與另隊員張皓翔衝去附近的機車行借滅火器，立即撲滅火勢，也因魏等人處理得宜，火勢才未延燒到整排機車。

台南市警五分局刑警查案，遇到路人機車自燃化身打火兄弟，持滅火器即刻滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局刑警查案，遇到路人機車自燃化身打火兄弟，持滅火器即刻滅火。記者黃宣翰／翻攝

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