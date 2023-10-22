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因瓦斯桶橫放對撞！2機車騎士滑摔「瓦斯狂漏」 消防急馳援
今天下午李姓男子騎機車載送瓦斯鋼瓶，途中騎經新北市五股區天乙路往孝義路方向，疑因瓦斯鋼瓶橫放，不慎碰到對向陳男所騎機車，導致雙方人車滑摔瓦斯鋼瓶掉落，瓦斯向外狂漏。新北市消防局獲報派員趕抵排除瓦斯漏氣，檢視兩人輕微擦挫傷送醫無礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，李姓男子（38歲）今天下午3時43分左右載著一桶16公斤瓦斯鋼瓶，準備送到客戶家中。不料機車騎經新北市五股區天乙路往孝義路方向，疑因瓦斯桶橫放佔據半個車道，李男又沒注意前方車況，導致瓦斯鋼瓶碰到對向陳男（21歲）所騎機車，造成陳、李兩男人車滑摔，瓦斯鋼瓶掉落在地向外狂瀉。
新北市消防局獲報派員趕抵排除瓦斯漏氣狀況，檢視兩人輕微擦挫傷送醫無礙。肇事雙方沒有酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待後續警方調查釐清。
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