擦撞路邊護欄…台中轎車衝落一層樓高邊坡 駕駛自行脫困後不知去向

台中市1輛轎車今凌晨1時許行經大里區中興路一段與北湖街口時，突然擦撞路邊護欄並衝下約一層樓高的邊坡下，後來自行脫困離去。警方連絡溫姓車主，但車主未返家亦不知去向，該車是否就是他開的，仍待進一步調查。

據了解，該輛車今天凌晨1時許行經大里區中興路一段與北湖街口時，因不明原因擦撞路邊護欄，把護欄都撞至邊坡下，轎車也隨之墜落。依現場高度看來，墜落處離路面有一層樓之高。

警方說，因為車子並未翻滾，墜下後仍挺立在土地上，因而駕駛未受重傷，還能自行脫困。警方後來連繫溫姓車主，但家人說他未返家，後來向各醫院急診室詢問，也沒找到該男子。

警方已先將車子吊回霧峰交通分隊，待車主領車時進一步了解，也須負起護欄的賠償責任。