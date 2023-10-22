擦撞路邊護欄…台中轎車衝落一層樓高邊坡 駕駛自行脫困後不知去向
台中市1輛轎車今凌晨1時許行經大里區中興路一段與北湖街口時，突然擦撞路邊護欄並衝下約一層樓高的邊坡下，後來自行脫困離去。警方連絡溫姓車主，但車主未返家亦不知去向，該車是否就是他開的，仍待進一步調查。
據了解，該輛車今天凌晨1時許行經大里區中興路一段與北湖街口時，因不明原因擦撞路邊護欄，把護欄都撞至邊坡下，轎車也隨之墜落。依現場高度看來，墜落處離路面有一層樓之高。
警方說，因為車子並未翻滾，墜下後仍挺立在土地上，因而駕駛未受重傷，還能自行脫困。警方後來連繫溫姓車主，但家人說他未返家，後來向各醫院急診室詢問，也沒找到該男子。
警方已先將車子吊回霧峰交通分隊，待車主領車時進一步了解，也須負起護欄的賠償責任。
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