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42歲男子獨攀鈴鳴山摔落邊坡骨折 空勤直升機救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲任務，一名42歲男性登山客獨攀鈴鳴山，在附近摔落邊坡，他因左腳疑有骨折情況無法行動，空勤總隊派直升機救援，吊掛救回，後送醫院治療。

空勤總隊今天派編號NA-708黑鷹直升機救援，飛行組員正駕駛蔡明家、副駕駛陶金鈺、機工長曾元宏；消防署特搜隊隊員 張茂同、許哲仁。

單位獲令後，機組員立即完成相關作業整備，並派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-708號機執行，今天上午9點14分在清泉崗機場起飛，爬升至1萬呎定向目標區，飛抵目標區鈴鳴山附近，立即實施搜尋，9點40分發現目標，由特搜員許哲仁出艙實施吊掛作業，完成吊掛作業立即飛返東勢河濱公園，落地，傷患交消防局救護員後送醫院。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲任務，男性登山客獨攀鈴鳴山，摔落邊坡，左腳疑有骨折情況，無法行動需直升機救援勤務。圖／空勤總隊提供
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲任務，男性登山客獨攀鈴鳴山，摔落邊坡，左腳疑有骨折情況，無法行動需直升機救援勤務。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 清泉崗機場 空勤總隊 地勤

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