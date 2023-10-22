入秋後登山注意！雙溪黃腳虎頭蜂螫傷7人 新北動保處封步道找蜂巢

新北市雙溪區燦光寮步道今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客，3男4女共7人被螫傷，送醫後無大礙。新北市動物保護防疫處和區公所已暫時封閉步道，並上山尋找蜂巢，希望能找到蜂巢並摘除，避免再有遊客被攻擊。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點10分接獲報案，燦光寮步道有多人被蜂螫傷，出動16車40人前往救護，將被螫傷的3男4女分送基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院治療。

入秋後是虎頭蜂繁殖季，新北市瑞芳坑子內山、瑞芳四腳亭、烏來和石門山區，近期分傳虎頭蜂螫傷遊客事件。3男5女共8名6、70歲民眾，相約今天到雙溪區爬山，其中7個人被虎頭蜂螫傷，1男1女傷勢較嚴重，但意識都清楚。

動保處表示，已派人前往發生地點一帶尋找蜂巢，這段時間步道封鎖，民眾勿再前往，以免發生蜂螫事件。虎頭蜂的活動與溫度有密切關係，16度以上仍為虎頭蜂活躍期，即使進入在11月仍屬秋季，民眾登山務必眼觀四周，行走間如有蜂出沒、見有蜂巢，應不拍打並迅速離開。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾秋季登山，建議穿著表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，勿使用香氛類產品。如不慎遭蜂螫傷應盡速就醫，並遵從醫囑治療，別因當下無不適，輕忽潛在過敏性休克或全身性毒性反應。