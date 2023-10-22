男子駕車被盤查出開山刀 法官認「駕車無需帶刀」判罰6千

陳姓男子今年7月駕車行經台南市和緯路、中華西路口，經警察臨檢盤查，從轎車內查獲開山刀1把。陳辯稱開山刀要防身用，但法官認為駕駛車輛並沒有需要攜帶開山刀，認定陳沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法，罰鍰6千元。

裁定書說，陳姓男子（22歲）於今年7月14日晚上11點5分，駕車行經台南市和緯路、中華西路口，遇員警察臨檢盤查，陳並同意警方搜索。員警從轎車駕駛座與中央扶手的縫隙中查獲開山刀1把，警方認為陳沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法移送台南地方法院台南簡易庭審理。

陳於警訊雖辯稱，他所購買的開山刀是要防身使用，目前都沒有用過語。法官經查，陳當時是駕駛車輛遭警察臨檢盤查，員警從他車輛駕駛座與中央扶手的縫隙中查獲開山刀1把，當時車上只有陳一人。

法官認為，駕駛車輛並沒有需要攜帶開山刀，陳攜帶開山刀並無正當理由，不採信陳的抗辯。又扣案開山刀刀刃鋒利，且查獲地點為不特定第三人得自由通行場所，陳當時駕駛車輛行駛於道路，堪認陳沒有正當理由在公共場所攜帶刀刃鋒利具有殺傷力開山刀，對公眾自有造成危險之虞。

陳所為，法官認定違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，無正當理由攜帶具有殺傷力器械規定。裁罰6千元，案可抗告。

據了解，社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，按無正當理由攜帶具殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，可處3天以下拘留，或3萬元以下罰鍰。