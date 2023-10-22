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危險！水漾森林2天3團遭虎頭蜂螫傷 立告示牌將摘蜂窩

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

阿里山水漾森林連日傳虎頭蜂攻擊，逢甲大學6女4男昨在杉木營地遭螫傷，其中2女遭螫10多處，呼吸急促較危急，警消晚上9點多摸黑上山，清晨5點多送至仁亭登山口搭救護車，今早又有2個登山團同地點遇蜂群，12人被螫傷，警消通報農業處，預計明天清除蜂窩。

嘉義縣消防局表示，逢甲大學登山社一行人共有12男、12女，昨下午有10人遭虎頭蜂螫傷，警消、林業署嘉義分署共出動8車22人，晚上9點多在鹿谷仁亭登山口集合，摸黑上山5小時抵達報案地點，清晨5點多護送蟄傷學生到仁亭登山口，由救護車送至竹山秀林醫院治療。

嘉義縣消防局今早7點多再獲報，來自新竹、台中的2個登山團在水漾森林杉木營地遭虎頭蜂攻擊，新竹登山團12人中有9人被螫傷，台中登山團12人中有3人被螫傷，嘉義縣警消下山整理裝備後，立即交接第2梯次人員上山搶救，陪同2個登山團成員陸續下山後撤。

竹崎分局長閻百川表示，水漾森林杉木營地有虎頭蜂出沒，連2天發生多名登山遊客遭螫傷，呼籲遊客暫時不要進入水漾森林杉木營地，以免遭受虎頭蜂攻擊，目前已在路口處張貼告示牌，並聯絡縣府農業處協助清除虎頭蜂窩，預計明天將派人上山清除。

林業署嘉義分署表示，逢甲大學登山社被虎頭蜂螫傷是今年入秋通報首例，因秋天是虎頭蜂主要繁殖季節，海拔1800公尺是蜂群正常活動範圍，推估虎頭蜂有在水漾與鹿堀山嶺線間築巢，民眾靠近驚擾引發蜂群圍攻，提醒遇到虎頭蜂低身退出或繞道。

嘉義縣阿里山鄉水漾森林連2天傳登山客遭虎頭蜂螫傷，警消摸黑上山救援並通報農業處，預計明天派人上山摘除蜂窩。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉水漾森林連2天傳登山客遭虎頭蜂螫傷，警消摸黑上山救援並通報農業處，預計明天派人上山摘除蜂窩。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉水漾森林連2天傳登山客遭虎頭蜂螫傷，警消摸黑上山救援並通報農業處，預計明天派人上山摘除蜂窩。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉水漾森林連2天傳登山客遭虎頭蜂螫傷，警消摸黑上山救援並通報農業處，預計明天派人上山摘除蜂窩。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉水漾森林連2天傳登山客遭虎頭蜂螫傷，警消摸黑上山救援並通報農業處，預計明天派人上山摘除蜂窩。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣阿里山鄉水漾森林連2天傳登山客遭虎頭蜂螫傷，警消摸黑上山救援並通報農業處，預計明天派人上山摘除蜂窩。記者黃于凡／翻攝

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