雙溪又發生7人被蜂螫傷送醫2人傷勢嚴重 這次有抓到禍首

新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫，傷者均意識清楚。這次傷者有抓到「禍首」，專家觀看後確認是黃腳虎頭蜂。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點10分接獲報案，雙溪區燦光寮步道有多人被蜂螫傷，出動第六大隊、瑞芳中隊和雙溪、九份、秀峰、汐止分隊共16車40人前往救護。

據了解，3男5女共8名皆6、70歲友人，相約今天到雙溪區爬山健行，其中7個人被虎頭蜂螫傷，其中1男1女傷勢較為嚴重，但意識都清醒。消防局將傷者分送基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院治療；未被螫傷女性也救護車下山前往醫院。