快訊

李千娜才登記結婚 又再宣告喜訊「我懷孕了」

地牛翻身！下午2點52分宜蘭近海規模4.5地震 最大震度3級

5、6月「這病」就醫人次竟高達百萬 醫：從來沒有遇過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙溪又發生7人被蜂螫傷送醫2人傷勢嚴重 這次有抓到禍首

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫，傷者均意識清楚。這次傷者有抓到「禍首」，專家觀看後確認是黃腳虎頭蜂。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點10分接獲報案，雙溪區燦光寮步道有多人被蜂螫傷，出動第六大隊、瑞芳中隊和雙溪、九份、秀峰、汐止分隊共16車40人前往救護。

據了解，3男5女共8名皆6、70歲友人，相約今天到雙溪區爬山健行，其中7個人被虎頭蜂螫傷，其中1男1女傷勢較為嚴重，但意識都清醒。消防局將傷者分送基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫院治療；未被螫傷女性也救護車下山前往醫院。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾秋季登山，建議穿著表面光滑、淺色的長袖衣褲及帽子，勿使用香氛類產品。蜂群有領域性，若遇虎頭蜂在附近盤旋，不要試圖驅趕。如不慎遭蜂螫傷應盡速就醫，並遵從醫囑治療，別因當下無不適，輕忽潛在過敏性休克或全身性毒性反應。

新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫，禍首疑為黃腳虎頭蜂。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫，禍首疑為黃腳虎頭蜂。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫。記者邱瑞杰／翻攝

虎頭蜂 雙溪區

延伸閱讀

學生遭虎頭蜂大軍螫傷10多處 農業部粉專：遇蜂切記「3要點」

秋季蜂螫意外頻傳 醫師分享戶外遇蜂「2應3不」撇步自保

苗栗神仙縱走8人遭虎頭蜂攻擊 消防局：此路線秋冬常有蜂群巡邏

虎頭蜂螫頻傳，新北封閉這13條登山步道！連假出門記得先查好以免撲空

相關新聞

雙溪又發生7人被蜂螫傷送醫2人傷勢嚴重 這次有抓到禍首

新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫，傷者均意識清楚。這次傷者有抓到「禍首」，專家觀...

入秋後登山注意！雙溪黃腳虎頭蜂螫傷7人 新北動保處封步道找蜂巢

新北市雙溪區燦光寮步道今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客，3男4女共7人被螫傷，送醫後無大礙。新北市動物保護防疫處和區公所已暫時...

頭份撿到槍支零件烏龍疑自導自演 原PO：我也被設計了

苗栗縣頭份市10月18日深夜傳出黑狗叼回槍支零件案情大逆轉，警方查出原PO者頭份市民代表周訓宇的林姓表哥疑似自編自導，周...

iPhone使用者小心！ 高雄碩士生接這簡訊遭盜刷2.8萬

iPhone手機使用者要小心！高雄市一名大學研究所的陳姓碩士生，9月接獲一則電子郵件簡訊，內容指稱他的Apple Pay...

42歲男子獨攀鈴鳴山摔落邊坡骨折 空勤直升機救援

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天接獲任務，一名42歲男性登山客獨攀鈴鳴山，在附近摔落邊坡，他因左腳疑有骨...

男子駕車被盤查出開山刀 法官認「駕車無需帶刀」判罰6千

陳姓男子今年7月駕車行經台南市和緯路、中華西路口，經警察臨檢盤查，從轎車內查獲開山刀1把。陳辯稱開山刀要防身用，但法官認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。