限制空間戰鬥體驗戰場實況 新北252名新警揮汗磨練戰技

新北市警局16日增添252名警大及警專畢業生，為近年來分發最多新生的1年，局長廖訓誠特別指示為新人辦理兩天職前講習，引導新人在進入職場的第一步能有清楚的學習方向及自我賦能的心理建設。新北警也特地將訓練場地移至佔地千餘坪的台灣CQB俱樂部北區特訓中心，讓新人快速適應街頭高強度挑戰，磨練戰技。

在為期兩天的職前講習中，特別邀請擔任警政署「自媒體多元整合行銷團隊~IG反詐尖兵」、擁有1.7萬粉絲追蹤數的三重分局長泰派出所警員黃順吉，以「警言慎行 行俠仗義」為主題，分享他高中畢業只差一分考上台藝大戲劇系，一心想當演員的扼腕，及後來低分考上警專，擔任基層員警8年，以榜首成績考取警察大學二年制刑事警察學系，結訓等待分發擔任巡官的從警心得。

新北市警局表示，訓練場地首次移至台灣CQB俱樂部北區特訓中心，該場地占地千餘坪，內含家屋、小客車、公車亭等擬真設施，參訓學員不僅可在此處實施限制空間戰鬥（CQB）演練，更可針對課目進行人車盤查、搜索、攻堅、尋找掩護等訓練，體驗戰場實況，磨練戰技。職前講習以手把手的訓練方式，由教官團隊設計「人車臨檢盤查實務」、「取締酒駕執勤技巧」、「拋射式電擊器及防護型噴霧器操作」及「執法基礎戰術介紹（戰術三寶）」等警技操作，指導新人們快速適應街頭高強度的挑戰。