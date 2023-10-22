酒後搭車出遊睡行李室 導遊到站叫下車驚見無呼吸心跳

台中市林姓男子與妻子一起搭遊覽車，隨團到新北市金九地區遊玩。今早發車時，林男因昨晚喝酒，躺在下層行李室休息，結果車子抵達水湳洞停車場，導遊發現林已無呼吸心跳，送醫不治。警方初步排除他殺，並報請檢察官相驗，釐清死因。

瑞芳警、消今天上午9點45分左右接獲報案，消防人員到場後，發現53歲林男已無呼吸心跳，施以心肺復甦術（CPR）急救，並送往瑞芳礦工醫院急救無效，醫師在上午11點8分宣告死亡。

警方查看遊覽車行李室等處，並無打鬥痕跡，林男身上也無明顯外傷，加上同行團員證詞，初步排除有他殺可能。