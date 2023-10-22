酒後搭車出遊睡行李室 導遊到站叫下車驚見無呼吸心跳
台中市林姓男子與妻子一起搭遊覽車，隨團到新北市金九地區遊玩。今早發車時，林男因昨晚喝酒，躺在下層行李室休息，結果車子抵達水湳洞停車場，導遊發現林已無呼吸心跳，送醫不治。警方初步排除他殺，並報請檢察官相驗，釐清死因。
瑞芳警、消今天上午9點45分左右接獲報案，消防人員到場後，發現53歲林男已無呼吸心跳，施以心肺復甦術（CPR）急救，並送往瑞芳礦工醫院急救無效，醫師在上午11點8分宣告死亡。
警方查看遊覽車行李室等處，並無打鬥痕跡，林男身上也無明顯外傷，加上同行團員證詞，初步排除有他殺可能。
據了解，林男近日身體健康，並無重大疾病。林妻說，丈夫在昨晚有喝酒，所以今早搭車出發時，讓他在遊覽車下層行李室平躺睡覺，沒想到會發生憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言