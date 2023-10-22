快訊

雙溪又發生7人被蜂螫傷送醫2人傷勢嚴重 這次有抓到禍首

超噁！網傳檳榔渣丟茶葉蛋鍋 超商回應：將採法律行動

日本人不愛來台？櫻花妹親曝最愛4美食 台灣交通卻讓她「差點過世」

酒後搭車出遊睡行李室 導遊到站叫下車驚見無呼吸心跳

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

台中市林姓男子與妻子一起搭遊覽車，隨團到新北市金九地區遊玩。今早發車時，林男因昨晚喝酒，躺在下層行李室休息，結果車子抵達水湳洞停車場，導遊發現林已無呼吸心跳，送醫不治。警方初步排除他殺，並報請檢察官相驗，釐清死因。

瑞芳警、消今天上午9點45分左右接獲報案，消防人員到場後，發現53歲林男已無呼吸心跳，施以心肺復甦術（CPR）急救，並送往瑞芳礦工醫院急救無效，醫師在上午11點8分宣告死亡。

警方查看遊覽車行李室等處，並無打鬥痕跡，林男身上也無明顯外傷，加上同行團員證詞，初步排除有他殺可能。

據了解，林男近日身體健康，並無重大疾病。林妻說，丈夫在昨晚有喝酒，所以今早搭車出發時，讓他在遊覽車下層行李室平躺睡覺，沒想到會發生憾事。

林男今早搭遊覽車隨團出遊，因昨晚喝酒，躺在下層行李室睡覺，結果車子抵達水湳洞停車場時，導遊發現林已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
林男今早搭遊覽車隨團出遊，因昨晚喝酒，躺在下層行李室睡覺，結果車子抵達水湳洞停車場時，導遊發現林已無呼吸心跳，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

遊覽車

延伸閱讀

國道遊覽車4死車禍 學者：全面檢討交通違規記點制

遊覽車失速影片曝光 衝撞路肩再跨3車道重擊內側護欄 不到10秒奪4命

國3遊覽車超車釀4死 粉專直指關鍵：變換車道沒有保持距離

國3重大4死車禍 監理所今赴遊覽車所屬公司全面查核

相關新聞

雙溪又發生7人被蜂螫傷送醫2人傷勢嚴重 這次有抓到禍首

新北市雙溪區今午發生虎頭蜂攻擊登山遊客事件，有3男4女共7人被蜂螫傷送醫，傷者均意識清楚。這次傷者有抓到「禍首」，專家觀...

頭份撿到槍支零件烏龍疑自導自演 原PO：我也被設計了

苗栗縣頭份市10月18日深夜傳出黑狗叼回槍支零件案情大逆轉，警方查出原PO者頭份市民代表周訓宇的林姓表哥疑似自編自導，周...

桃園台61深夜改裝車炫技 囂張「360度狂甩尾」猛冒白煙

桃園警方近期強力查緝危險駕車，結果昨深夜台61線北上43.1公里附近，傳出有民眾囂張開著改裝車較勁，還炫技大甩尾冒出陣陣...

iPhone使用者小心！ 高雄碩士生接這簡訊遭盜刷2.8萬

iPhone手機使用者要小心！高雄市一名大學研究所的陳姓碩士生，9月接獲一則電子郵件簡訊，內容指稱他的Apple Pay...

限制空間戰鬥體驗戰場實況 新北252名新警揮汗磨練戰技

新北市警局16日增添252名警大及警專畢業生，為近年來分發最多新生的1年，局長廖訓誠特別指示為新人辦理兩天職前講習，引導...

酒後搭車出遊睡行李室 導遊到站叫下車驚見無呼吸心跳

台中市林姓男子與妻子一起搭遊覽車，隨團到新北市金九地區遊玩。今早發車時，林男因昨晚喝酒，躺在下層行李室休息，結果車子抵達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。