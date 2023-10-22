影／批政府差別待遇 重機車友號召開車群聚石碇服務區

重機車友今天號召眾人開車到石碇服務區，要求政府重視他們訴求，讓上午的服務區非常「熱鬧」，大家鼓掌歡迎汽車進入，凸顯重機被差別待遇。國道警局第九大隊表示，只要不影響交通都尊重民眾作法，但他們無法回應訴求，建議要去找主管機關交通部。

為持續主張重機族權益，臉書粉專「通勤者之歌」今號召重機族參與「汽車起義！石碇停車大富翁」活動，不少重機族今日上午11時就駕駛汽車到高速公路石碇服務區停車，盼藉此凸顯只有汽車才被友善對待的荒謬。活動開始後，一般民眾及參與活動的車次已達150輛。

主辦方表示，他們上次活動號召大家騎重機前來，就是想表達重機要去停汽車格導致資源浪費與不便，規則實在訂太死，造成騎車與重機間互相衝突，上次活動甚至因此被警方擋在服務區之外不讓進，只讓汽車進，因此今日才號召大家開汽車前來再次表達「大型重機使用者得自行選擇停放機車格或汽車格，並按照使用面積來收費」的訴求。

參與者也調侃，上次重機來說停車區B區在驗收，還沒開放，沒想到沒過多久今天就驗收好了；擺明差別待遇是大家都看得出來的。台灣交通安全協會理事長陳宏益也帶隊聲援與關心，他表示，他們不是只有支持重機族，是希望台灣道路使用能夠和諧。

國道公路警察局第九公路警察大隊副大隊長鄧明隆說明，都尊重民眾的發聲作法，大隊也實施相關措施實施管制，並派遣警力於石碇服務區疏導交通，以維持交通順暢及安全。

鄧明隆呼籲，上次活動並沒有阻擋重機進入，是因為已經滿位，民眾應理性表達訴求，若有違反交通法規行為，將依法蒐證後舉發。他同時也建議，相關權益爭取應該是找主管機關交通部，民眾在國道服務區這邊抗議他們也無法接收訴求及回應。