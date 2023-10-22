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iPhone使用者小心！ 高雄碩士生接這簡訊遭盜刷2.8萬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

iPhone手機使用者要小心！高雄市一名大學研究所的陳姓碩士生，9月接獲一則電子郵件簡訊，內容指稱他的Apple Pay支付功能暫時遭封鎖，需重新驗證，並附上網址，陳男不疑有他照做，結果遭盜刷2萬8800元，刑大警方清查，是釣魚簡訊詐騙手法，今年至今已有12名使用iPhone者受騙。

高雄市刑大經濟組警方指出，大學研究所一名陳姓碩士生（24歲）今年9月收到一則「支付資格暫時被封鎖」的主旨郵件，陳男點開郵件查看，內容指稱，「我們注意到您在設備中使用的卡與多個設備相關聯。我們已阻止您的Apple Pay服務，直到我們能夠驗證您是所用卡的真正使用者為止」。

由於信後尾端強調，需要72小時內完成驗證，並附上連結網址，陳男以為支付功能遭限制，不疑有他，按照指示操作，輸入ID、信用卡等相關資料後，以為完成重新輸入作業，未料，沒多久卻接到支付功能被盜刷2萬8800元，於是向警方報案。

刑大警方清查受害人資料，發現今年1月至9月間，另有11名使用iPhone手機的被害人，和陳男一樣接到同樣惡意釣魚郵件受騙，包含陳男在內共被詐騙58萬餘元，其中一名吳姓女子（41歲）被騙7萬餘元。

經濟組組長張益鈞指出，「惡意連結的釣魚簡訊」係屬普遍詐騙手法，對方先假冒平臺客服客服郵件，以支付功能遭限制為由要求民眾重新驗證Apple ID或所綁定之信用卡及驗證碼，並附上網頁連結輸入，敘明需於12至72小時內完成認證，因此有民眾在情急之下，直接點入附帶連結，並依網站頁面填輸入自身資料，不僅個資完全曝光，亦導致信用卡遭詐騙集團盜刷。

警方呼籲，民眾應詳加查證確認寄件者帳號及網址，勿輕易填寫個資，如信用卡資料不幸遭盜刷，可立即連繫發卡銀行申請止付手續並前往派出所報案，若有疑問可撥打反詐騙專線165查證及詢問，以確保自身權益，避免遭詐騙。

警方呼籲，民眾應詳加查證確認寄件者帳號及網址，避免下載惡意程式，勿輕易填寫個資。圖／高雄市刑大提供
警方呼籲，民眾應詳加查證確認寄件者帳號及網址，避免下載惡意程式，勿輕易填寫個資。圖／高雄市刑大提供
iPhone使用者遭惡意簡訊詐騙過程，警方呼籲，民眾應詳加查證確認寄件者帳號及網址，勿輕易填寫個資。圖／高雄市刑大提供
iPhone使用者遭惡意簡訊詐騙過程，警方呼籲，民眾應詳加查證確認寄件者帳號及網址，勿輕易填寫個資。圖／高雄市刑大提供
iPhone使用者小心，詐騙集團利用聲稱Apple Pay支付功能暫時遭封鎖，需重新驗證的惡意簡訊進行詐騙。圖／高雄市刑大提供
iPhone使用者小心，詐騙集團利用聲稱Apple Pay支付功能暫時遭封鎖，需重新驗證的惡意簡訊進行詐騙。圖／高雄市刑大提供

詐騙集團 盜刷 信用

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