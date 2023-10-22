桃園台61深夜改裝車炫技 囂張「360度狂甩尾」猛冒白煙

桃園警方近期強力查緝危險駕車，結果昨深夜台61線北上43.1公里附近，傳出有民眾囂張開著改裝車較勁，還炫技大甩尾冒出陣陣白煙。警方獲報後沿線追查涉案車輛，將通知車主到案並依公共危險罪嫌送辦。

有民眾PO出影片，昨深夜一群人聚集在桃園觀音區台61線大潭橋底下，互相飆車競速還秀技，其中一台白色改裝車甚至「360度甩尾」狂冒白煙，一次就連甩至少5圈，隨後再直行飆速，地上留下長長的剎車痕，且噪音震耳欲聾，其他人則在旁邊觀看，行徑相當囂張。

對此大園警分局表示，有關網傳21日觀音區台61線北上43.1公里附近，有民眾涉嫌危險駕車一事，警方將調閱沿線監視器追查涉案車輛，通知車主到案說明，依公共危險罪嫌送辦。