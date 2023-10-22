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全國790名義消參與體技能交流賽 新北市勇奪4項特優

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

內政部消防署昨天在南投竹山訓練中心舉辦全國義消體技能交流賽，共有全國各縣市790名義消人員組成126隊踴躍參賽。新北市代表隊9隊59人為了參與這場全國競賽歷經6個月的辛苦集訓，且在比賽中使出渾身解數，終於在全國126支隊伍中勇奪佳績，共獲得4個特優、2個優等及1個甲等的獎項，成績令人矚目。

內政部消防署昨天舉行112年全國義消體技能交流賽，內政部長林右昌致詞時感謝義消夥伴自發性投入各項災害救援工作，並宣示政府未來將持續強化義消專業訓練，厚植民間防救災量能及強化社會韌性，共同守護人民的生命與財產安全。

林右昌表示，目前全國消防人員計有1萬6千多人，全國義消人數計有4萬6千多人，消防署從延攬專業人才、強化專業訓練及充實救災裝備等3大面向努力，共計招募新進義消1萬6041人，並成立山域、水域救援、緊急救護、營建、資通訊等機能型義消計75隊共1916人，且辦理743場次進階與機能型義消專業訓練，共有2萬5277人次結訓，大幅提升義消協勤救災能量。

新北市代表隊此次參賽的代表選手共9隊59人，其中德音義消特搜分隊參加車禍救援組勇奪特優；義消救護大隊參加救護技術組榮獲特優；新板義消山搜分隊參加繩索救援獲得特優；永平義消分隊參加火災搶救-18至35歲男子組榮獲特優；國光義消分隊參加無人機山域組、水域組，各榮獲優等佳績；新北市女性義消代表隊則榮獲火災搶救-女子組甲等，充分展現新北義勇消防人員的團結精神。

新北市消防局長李清安表示：「集訓期間各隊選手及教練都特別努力、認真，義消總隊及消防、義消大隊長也到場關心、為選手加油打氣，每次都有長足的進步。另外也感謝新北市義消總隊長蔣根煌及新北市消防之友會理事長黃志彰，特別提供高額獎金以激勵選手爭取佳績，果然不負眾望，展現平時紮實的訓練成果。」

參賽義消進行垂降項目比賽。記者黃子騰／翻攝
參賽義消進行垂降項目比賽。記者黃子騰／翻攝
內政部長林右昌慰勉參賽義消隊伍。記者黃子騰／翻攝
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新北市義消代表隊勇奪4項特優。記者黃子騰／翻攝
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內政部 林右昌

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