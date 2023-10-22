全國790名義消參與體技能交流賽 新北市勇奪4項特優

內政部消防署昨天在南投竹山訓練中心舉辦全國義消體技能交流賽，共有全國各縣市790名義消人員組成126隊踴躍參賽。新北市代表隊9隊59人為了參與這場全國競賽歷經6個月的辛苦集訓，且在比賽中使出渾身解數，終於在全國126支隊伍中勇奪佳績，共獲得4個特優、2個優等及1個甲等的獎項，成績令人矚目。

內政部消防署昨天舉行112年全國義消體技能交流賽，內政部長林右昌致詞時感謝義消夥伴自發性投入各項災害救援工作，並宣示政府未來將持續強化義消專業訓練，厚植民間防救災量能及強化社會韌性，共同守護人民的生命與財產安全。

林右昌表示，目前全國消防人員計有1萬6千多人，全國義消人數計有4萬6千多人，消防署從延攬專業人才、強化專業訓練及充實救災裝備等3大面向努力，共計招募新進義消1萬6041人，並成立山域、水域救援、緊急救護、營建、資通訊等機能型義消計75隊共1916人，且辦理743場次進階與機能型義消專業訓練，共有2萬5277人次結訓，大幅提升義消協勤救災能量。

新北市代表隊此次參賽的代表選手共9隊59人，其中德音義消特搜分隊參加車禍救援組勇奪特優；義消救護大隊參加救護技術組榮獲特優；新板義消山搜分隊參加繩索救援獲得特優；永平義消分隊參加火災搶救-18至35歲男子組榮獲特優；國光義消分隊參加無人機山域組、水域組，各榮獲優等佳績；新北市女性義消代表隊則榮獲火災搶救-女子組甲等，充分展現新北義勇消防人員的團結精神。