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都是闖紅燈惹的禍！ 兩車路口相撞1車側翻

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市安南區昨天上午9點多發生一起翻車事故，黃姓男子駕駛白色轎車沿城北路南向車道行經台江大道路口時，疑闖紅燈與李姓男駕駛銀色轎車發生碰撞，導致銀車側翻，雙方駕駛都未受傷。警方今天說，白車駕駛闖紅燈， 將依法開罰。

轄區台南市警三分局本月21日9點多接獲報案，位於安南區台江大道與城北路口發生一起車輛翻覆交通事故，警方調查，67歲黃姓男子開著白色轎車由城北路北向南方向行駛，至台江大道路口時，闖紅燈與一名36歲李姓男子所駕駛銀色轎車發生碰撞，白車車頭嚴重凹陷，銀車側翻於路中，雙方駕駛皆無大礙。

警方調查，雙方駕駛酒測值均為0，無酒駕情事，且持照正常，後續事故肇事責任調查釐清中。依道交條例第53條規定，行經有燈光號誌管制之交叉路口闖紅燈者，處1800元以上5400元以下罰鍰。

台南市警三分局呼籲，駕駛人行經路口時務必遵守交通號誌並減速慢行，同時注意往來人車，以保障自身及他人行車安全。

白色轎車撞銀色轎車，車頭嚴重凹陷。記者黃宣翰／翻攝
白色轎車撞銀色轎車，車頭嚴重凹陷。記者黃宣翰／翻攝
銀色轎車城昨天行經台南市城北路、台江大道路口時被撞側。記者黃宣翰／翻攝
銀色轎車城昨天行經台南市城北路、台江大道路口時被撞側。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區昨天上午發生白色轎車沿城北路南向車道行經台江大道路口時，闖紅燈與銀色轎車發生碰撞，導致銀車側翻，雙方駕駛都未受傷。圖／翻攝自社會事新開影音網臉書社群
台南市安南區昨天上午發生白色轎車沿城北路南向車道行經台江大道路口時，闖紅燈與銀色轎車發生碰撞，導致銀車側翻，雙方駕駛都未受傷。圖／翻攝自社會事新開影音網臉書社群

台江 台南

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