都是闖紅燈惹的禍！ 兩車路口相撞1車側翻
台南市安南區昨天上午9點多發生一起翻車事故，黃姓男子駕駛白色轎車沿城北路南向車道行經台江大道路口時，疑闖紅燈與李姓男駕駛銀色轎車發生碰撞，導致銀車側翻，雙方駕駛都未受傷。警方今天說，白車駕駛闖紅燈， 將依法開罰。
轄區台南市警三分局本月21日9點多接獲報案，位於安南區台江大道與城北路口發生一起車輛翻覆交通事故，警方調查，67歲黃姓男子開著白色轎車由城北路北向南方向行駛，至台江大道路口時，闖紅燈與一名36歲李姓男子所駕駛銀色轎車發生碰撞，白車車頭嚴重凹陷，銀車側翻於路中，雙方駕駛皆無大礙。
警方調查，雙方駕駛酒測值均為0，無酒駕情事，且持照正常，後續事故肇事責任調查釐清中。依道交條例第53條規定，行經有燈光號誌管制之交叉路口闖紅燈者，處1800元以上5400元以下罰鍰。
台南市警三分局呼籲，駕駛人行經路口時務必遵守交通號誌並減速慢行，同時注意往來人車，以保障自身及他人行車安全。
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