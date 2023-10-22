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女兒弄翻車上工具 他一路碎念 妻火大開車門釀兩摔傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓男子昨天下午開著貨車載同妻女準備回家，卻因女兒弄翻他車上工具，李男一路碎念惹毛妻子趙女爆發爭吵，過程中趙女打開車門，導致她和女兒跌摔車外肢體多處擦挫傷，所幸送醫後沒有大礙。李男沒有酒駕，警依公共危險罪嫌函送兩人，另女兒未依規定坐安全座椅，則依法開單告發。

據了解，李姓男子（24歲、工人）與趙女（25歲）是一對夫妻，昨天下午4時30分左右，李男開著小貨車載同妻子趙女及1歲多的女兒準備回家。未料，途中女兒不小心弄翻李男車上放螺絲的工具盤。

李男心有不悅一路碎念，惹毛妻子趙女與李發生爭吵，過程中小貨車行經新北市新莊區民安西路，李男失控車往右偏衝，趙女火大順勢拉開車門，導致趙女與女兒從右座摔出車外，造成趙女與女兒肢體多處擦挫傷，所幸送醫急救沒有大礙。

李男沒有酒駕，警依公共危險罪嫌函送李男、趙女法辦，並依規定通報高風險家庭暴力與兒少相關單位輔導關懷。另，兩人女兒未依規定乘坐兒童用安全座椅，警方依道路交通管理處罰條例第31條第3項之規定，小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處駕駛人新臺幣1500元以上3000元以下罰鍰。

丈夫李男與妻子趙女在車上發生爭吵，趙女拉開車門，導致她和同車女兒一起摔出車外擦傷，所幸沒有大礙，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
丈夫李男與妻子趙女在車上發生爭吵，趙女拉開車門，導致她和同車女兒一起摔出車外擦傷，所幸沒有大礙，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
丈夫李男與妻子趙女在車上發生爭吵，趙女拉開車門，導致她和同車女兒一起摔出車外擦傷，所幸沒有大礙，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
丈夫李男與妻子趙女在車上發生爭吵，趙女拉開車門，導致她和同車女兒一起摔出車外擦傷，所幸沒有大礙，警依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

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