女兒弄翻車上工具 他一路碎念 妻火大開車門釀兩摔傷

李姓男子昨天下午開著貨車載同妻女準備回家，卻因女兒弄翻他車上工具，李男一路碎念惹毛妻子趙女爆發爭吵，過程中趙女打開車門，導致她和女兒跌摔車外肢體多處擦挫傷，所幸送醫後沒有大礙。李男沒有酒駕，警依公共危險罪嫌函送兩人，另女兒未依規定坐安全座椅，則依法開單告發。

據了解，李姓男子（24歲、工人）與趙女（25歲）是一對夫妻，昨天下午4時30分左右，李男開著小貨車載同妻子趙女及1歲多的女兒準備回家。未料，途中女兒不小心弄翻李男車上放螺絲的工具盤。

李男心有不悅一路碎念，惹毛妻子趙女與李發生爭吵，過程中小貨車行經新北市新莊區民安西路，李男失控車往右偏衝，趙女火大順勢拉開車門，導致趙女與女兒從右座摔出車外，造成趙女與女兒肢體多處擦挫傷，所幸送醫急救沒有大礙。