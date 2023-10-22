新店2車擦撞車輛翻覆3人傷 新北男坦承精神不濟肇禍
66歲張姓男子昨天晚間6時許開車行經新店區中正路與民權路口時，疑因精神不濟車輛偏移車道，先擦撞內側車道由23歲楊男駕駛的轎車後，車輛旋即失控翻覆四輪朝天，張男還遭安全帶勒住在車內動彈不得，被撞的楊男及車上乘客吳男則輕微擦挫傷，所幸3人送醫後皆無大礙。確切車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。
據了解，新店警方昨天晚間6時許接獲報案，在中正路與民權路口有車禍造成車輛翻覆。警方及救護人員趕抵現場，發現翻覆的轎車駕駛張男並無明顯外傷，但張男表示胸部遭安全帶勒住有挫傷，另1輛車駕駛楊男則是胸壁擦挫傷、頸部拉傷，乘客吳男頭部遭擦挫傷，救護人員立即將3人送醫，所幸經治療後已無大礙。
肇事的張姓駕駛向警方表示因精神不濟才會肇事，不清楚事故經過。警方檢視監視器畫面發現，當時楊男正在內側車道等待轉彎，而原本行駛在中間車道的張男行經路口時，車輛突然發生偏移撞上楊男右後側車身，導致車輛失控因而翻覆。警方對雙方進行酒測發現均未喝酒，確切車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。
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