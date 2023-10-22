TOYOTA GRANVIA路邊180度迴轉 騎士煞不住遭擊落受傷

劉姓男子駕駛TOYOTA GRANVIA轎車上月20日下午在高雄市新興區一處路口，直接180度迴轉，造成騎機車的王姓男子煞車不及，撞上轎車倒地，幸王男僅四肢擦挫傷，雙方均無酒駕行為，詳細肇責由警方釐清。

網路社群TikTok（抖音）今流傳一則影片，一輛TOYOTA GRANVIA轎車在新興區八德一路與林森一路口，直接180度迴轉，造成一名機車騎士煞車不及，當場連人帶車猛撞轎車後倒地。

轄區新興警分局警方檢視影片車禍發生時間是在上月20日下午4時35分許，當時駕駛TOYOTA GRANVIA轎車的劉姓男子（59歲）沿新興區八德一路由東往西方向行駛，至林森一路路口時，劉駕車欲迴轉，因未注意後方車輛逕自迴轉，當下造成機車騎士王姓男子（31歲）當場撞上轎車。