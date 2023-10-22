三重牙醫師清晨運動遇死劫 運將未禮讓釀禍恐吊照

計程車司機黃男這個月中開車經過新北市三重區，疑因未禮讓行人先行，直接撞飛走在人行穿越道上的謝男，救護人員緊急協助謝男送醫急救，5天後謝男仍因傷重宣告不治。肇事雙方都沒有喝酒，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

據了解，死者謝男（66歲）是一名牙醫師，這個月12日清晨5時許他從住處外出運動，未料步行經過新北市三重區忠孝路一段70號前人行穿越道上，卻遭黃男所駕駛的計程車撞飛。

新北市消防局獲報人車趕抵，檢視謝男疑似顱內出血、右手骨折、全身多處擦挫傷，現場已無生命徵象，緊急協助送醫急救，經醫院搶救5天，謝男仍因傷重宣告不治。肇事雙方都沒有喝酒，黃男辯稱「沒看到有路人經過」，至於確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查釐清。