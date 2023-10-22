快訊

骨質疏鬆症不只是長輩的病 兩成骨折患者會死亡卻被輕忽

蘋果被爆省成本「塞廉價電池到iPhone 15」 這裡查狀態絕對不會騙你

吃薑防感冒、驅寒已落伍 專家教你喝新鮮薑汁提高秋冬免疫力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重牙醫師清晨運動遇死劫 運將未禮讓釀禍恐吊照

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

計程車司機黃男這個月中開車經過新北市三重區，疑因未禮讓行人先行，直接撞飛走在人行穿越道上的謝男，救護人員緊急協助謝男送醫急救，5天後謝男仍因傷重宣告不治。肇事雙方都沒有喝酒，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

據了解，死者謝男（66歲）是一名牙醫師，這個月12日清晨5時許他從住處外出運動，未料步行經過新北市三重區忠孝路一段70號前人行穿越道上，卻遭黃男所駕駛的計程車撞飛。

新北市消防局獲報人車趕抵，檢視謝男疑似顱內出血、右手骨折、全身多處擦挫傷，現場已無生命徵象，緊急協助送醫急救，經醫院搶救5天，謝男仍因傷重宣告不治。肇事雙方都沒有喝酒，黃男辯稱「沒看到有路人經過」，至於確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查釐清。

另外，黃男不禮讓行人先行部分，警方依道路交通管理處罰條例第44條第4項之規定，汽車駕駛人有前2項規定之情形，因而肇事致人受傷或死亡者開處，最高可罰3萬6000元以下罰鍰，並吊銷其駕駛執照。

計程車運將黃男，疑因未禮讓行人先行，開車撞死走在新北市三重區忠孝路一段人行穿越道上的謝男，警追究肇責另依法開單告發。圖／臉書《黑色豪門企業》
計程車運將黃男，疑因未禮讓行人先行，開車撞死走在新北市三重區忠孝路一段人行穿越道上的謝男，警追究肇責另依法開單告發。圖／臉書《黑色豪門企業》
計程車運將黃男，疑因未禮讓行人先行，開車撞死走在新北市三重區忠孝路一段人行穿越道上的謝男，警追究肇責另依法開單告發。記者曾伯愷／翻攝
計程車運將黃男，疑因未禮讓行人先行，開車撞死走在新北市三重區忠孝路一段人行穿越道上的謝男，警追究肇責另依法開單告發。記者曾伯愷／翻攝
計程車運將黃男，疑因未禮讓行人先行，開車撞死走在新北市三重區忠孝路一段人行穿越道上的謝男，警追究肇責另依法開單告發。圖／臉書《黑色豪門企業》
計程車運將黃男，疑因未禮讓行人先行，開車撞死走在新北市三重區忠孝路一段人行穿越道上的謝男，警追究肇責另依法開單告發。圖／臉書《黑色豪門企業》
計程車運將黃男，疑因未禮讓行人先行，開車撞死走在新北市三重區忠孝路一段人行穿越道上的謝男，警追究肇責另依法開單告發。記者曾伯愷／翻攝
計程車運將黃男，疑因未禮讓行人先行，開車撞死走在新北市三重區忠孝路一段人行穿越道上的謝男，警追究肇責另依法開單告發。記者曾伯愷／翻攝

計程車司機

延伸閱讀

國3遊覽車超速釀禍 法醫相驗喪生母子及2轎車亡者

未禮讓行人挨罰2600元 男子辯沒看到提告敗訴

竹北再爆天坑 專家曝因這個地層結構釀禍...天坑恐一再上演

影／高雄停車場失火「5車燒剩骨架」 竟是路人焚燒野草釀禍

相關新聞

北市深夜驚傳母殺女命案 疑勒斃兩歲幼女持刀自戕急救

台北市昨深夜疑發生母殺女命案，郭姓女子涉在家徒手勒斃兩歲幼女後持刀自戕，她的丈夫返家驚見妻子及女兒倒臥血泊報案，女童經送...

國3遊覽車超車釀4死 粉專直指關鍵：變換車道沒有保持距離

國道3號雲林斗六路段昨天發生遊覽車和小客車碰撞4死十多人傷的重大車禍。乘客質疑遊覽車飆車、超車，陳姓司機則辯稱是超車不慎...

國3重大4死車禍 監理所今赴遊覽車所屬公司全面查核

國道3號雲林斗六路段昨天發生遊覽車和小客車碰撞事故，造成4死十多人受傷。公路局說，台北市區監理所今天將至遊覽車所屬的健全...

頭份路上黑狗撿到槍支零件？原來是如此 臉書原PO道歉了

苗栗縣頭份市10月18日深夜傳出黑狗叼回槍支零件案，引起社會熱議，原PO頭份市民代表周訓宇在臉書道歉了，周表示槍支經警方...

新店2車擦撞車輛翻覆3人傷 新北男坦承精神不濟肇禍

66歲張姓男子昨天晚間6時許開車行經新店區中正路與民權路口時，疑因精神不濟車輛偏移車道，先擦撞內側車道由23歲楊男駕駛的...

TOYOTA GRANVIA路邊180度迴轉 騎士煞不住遭擊落受傷

劉姓男子駕駛TOYOTA GRANVIA轎車上月20日下午在高雄市新興區一處路口，直接180度迴轉，造成騎機車的王姓男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。