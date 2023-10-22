高雄女學生無照騎車載男同學 闖紅燈遭撞飛釀2傷

高雄18歲高中黃姓女學生今晨騎機車搭載詹姓男同學，闖越三民區路口紅燈，當場遭陳姓男子駕駛的轎車撞及，兩人連車帶人噴飛至輕軌工地旁，所幸僅四肢擦挫傷；警方事後調查黃女和陳男均無酒駕行為，但黃不僅闖紅燈還無照騎車，對她開出2張罰單至少7800元的罰單。

警方調查，黃姓高中女學生（18歲）今天凌晨零時9分許，騎機車搭載詹姓男同學（18歲），沿三民區民族一路慢車道北向南行駛至大順一路口闖紅燈，與沿大順一路西向東、由陳姓男子所駕駛（37歲）的轎車發生擦撞，連人帶車噴飛至輕軌旁的交通號誌後，摔倒受傷，機車車頭被撞爛。

警消獲報到場，所幸黃、詹兩人僅四肢擦挫傷，救護員檢視兩人傷勢後，先行將其送醫包紮，駕車的陳男則未受傷。

警方事後調查，黃女和陳男均無酒駕行為，但黃無照騎乘詹男的機車還闖紅燈，依據違反道路交通管理處罰條例第53條第1項，闖紅燈可處1800元至5400元以下罰鍰。