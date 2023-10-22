頭份路上黑狗撿到槍支零件？原來是如此 臉書原PO道歉了

苗栗縣頭份市10月18日深夜傳出黑狗叼回槍支零件案，引起社會熱議，原PO頭份市民代表周訓宇在臉書道歉了，周表示槍支經警方調查是狗主人的友人轉交的，全案警方也進一步追查中。

周訓宇在臉書PO出「頭份路上都能撿到槍...的零件」，引起社會矚目，當時是指向頭份市一家炸雞店養的黑狗「小白」，10月18日深夜11點多半左右，不知從何處叼回一個束口袋，棄置在店門口，狗主察看發現袋內裝有空彈匣、槍管、彈簧等疑似手槍的零件，警方也介入調查。

隔天周訓宇在臉書PO出，經警方調查並非是狗叼回槍支零件，而是店家友人轉交，店家因不知如何處理，正好看到狗叼袋子，於是通知他在店門口發現疑似槍枝零件，他到現場開袋確認是彈匣後立即報案。周對自己發文造成困擾及浪費社會資源「我深感抱歉」，他會要求店家積極配合後續查辦。