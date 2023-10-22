國3遊覽車超車釀4死 粉專直指關鍵：變換車道沒有保持距離

國道3號雲林斗六路段昨天發生遊覽車和小客車碰撞4死十多人傷的重大車禍。乘客質疑遊覽車飆車、超車，陳姓司機則辯稱是超車不慎，坦承繞來繞去超車、時速有110公里。交通粉專「翻轉國道交通違規」表示，為什麼會擦撞？「當然就是變換車道沒有保持距離啊！」

「翻轉國道交通違規」表示，日前粉專發布有遊覽車變換車道未保持安全距離不當超車的影片，且演變為逼車、追車，當時不少護航大車的酸民鬧版，理由不外乎，「讓一下是會怎樣？」為什麼要檢舉這種惡質大車司機？昨天發生在國3的4死車禍新聞做最佳註解。

「翻轉國道交通違規」表示，交通事故發生主因，多和違規行為正相關。檢舉交通違規正在預防、提醒這些不當駕駛行為，不要在道路上為所欲為，戕害其他用路人的生命財產安全。違規駕駛行為，好運的只是收張罰單，了不起就是裁罰2萬4000元加扣牌6個月；不好運的就是造成其他用路人家破人亡。

「四條人命永遠喚不回來了，而那些反不良檢舉的叫囂者卻永遠不會消失，甚且還氣燄囂張地指鹿為馬，顛倒是非黑白，指責檢舉人吃飽太閒」。「翻轉國道交通違規」說，生而為人，應保有最基礎的道德良知，「但在那群違規仔身上卻蕩然無存，完全泯滅」。