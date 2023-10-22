國3重大4死車禍 監理所今赴遊覽車所屬公司全面查核

國道3號雲林斗六路段昨天發生遊覽車和小客車碰撞事故，造成4死十多人受傷。公路局說，台北市區監理所今天將至遊覽車所屬的健全通運有限公司全面查核，若確認業者管理不當與事故有因果關係，最重將處該公司9萬元罰鍰；停止營業中車輛數至少2分之1以上，期間3個月，並調整評鑑等第為不列等。

這起重大死傷車禍，為新竹耀群科技公司安排員工旅遊，途中遊覽車超車擦撞1輛小客車。遊覽車上乘客質疑遊覽車陳姓司機從泰安休息站開始一路上飆車、超車，陳姓司機則辯稱是超車不慎，坦承繞來繞去超車、時速有110公里甚至更快，「沒車的時候開比較快，因為他們說趕時間」。

坐在遊覽車最後一排的12雖賴姓男童當場死亡，他的鄰座母親送醫不治。殯葬人員透露，男童有繫安全帶，頭部受創嚴重。事故的小客車陳姓駕駛及羅姓女子不治。

公路局說，這起事故車輛及駕駛的車、駕籍均正常，其中事故遊覽車2012年12月出廠，上次檢驗日期為今年10月18日檢驗結果正常，下次定檢日為明年3月7日。

公路局指出，該輛遊覽車2020年至今年有6件臨時停車違規案件；肇事的陳姓駕駛人2015年至去年有10件違規，其中多達9件為超速、1件違規停車；上述違規均已結清。

另外，公路局表示，其所屬各區監理所平日皆定期對所轄業者辦理公司、駕駛人及車輛管理等面向的安全考核，其中駕駛人訓練內容是否充實完整、對高風險駕駛人輔導作為及改善情形，以及業者上、下半年應對所屬駕駛人辦理1次以上教育訓練等均為查核重點。另考核頻率則依評鑑成績採分級分群方式辦理，不列等業者每月至少查核1次。