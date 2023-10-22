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北市深夜驚傳母殺女命案 疑勒斃兩歲幼女持刀自戕急救

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市昨深夜疑發生母殺女命案，郭姓女子涉在家徒手勒斃兩歲幼女後持刀自戕，她的丈夫返家驚見妻子及女兒倒臥血泊報案，女童經送醫急救不治，郭住院未完全脫險。警方初步調查，郭疑久病厭世，正在釐清案發經過。

警方昨晚近11點接獲消防局通報，指北市信義區永吉路巷弄一處公寓有人自殘及殺小孩，信義警分局員警趕到時消防員正在急救，34歲李姓男子稱返家發現34歲郭姓妻子與2歲女兒倒臥廚房血泊中，趕緊撥打119。

消防隊將兩人送醫急救，女童沒有外傷，疑窒息昏迷，經搶救約1小時宣告不治；郭右頸有3公分寬穿刺傷，左腋下也有穿刺傷，右胸多處劃傷，經急救後轉進加護病房觀察。

警方封鎖現場採證，尋獲沾有血跡的一把菜刀，找到郭以電腦打字寫給丈夫的遺書，內容透露不堪久病，不想連累丈夫，要帶女兒一起走。

據了解，郭患慢性病，長期情緒低落，警方初判她徒手勒斃女兒後自戕，將詢問李調查案情。

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台北市昨深夜疑發生母殺女命案，郭姓女子涉在家徒手勒斃兩歲幼女後持刀自戕，女童經送醫急救不治，郭住院未完全脫險。記者李奕昕／攝影
台北市昨深夜疑發生母殺女命案，郭姓女子涉在家徒手勒斃兩歲幼女後持刀自戕，女童經送醫急救不治，郭住院未完全脫險。記者李奕昕／攝影

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