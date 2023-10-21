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下坡轉彎角度沒抓準 一車6人連人帶車滾落3層樓高邊坡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

張姓女子今天開車行經新北市石碇區石崁產業道路，於下坡彎道疑轉彎角度沒抓準，車上連同一歲男童在內，全車共6人，連人帶車滾落約3層樓高邊坡，所幸皆為輕微擦挫傷。

新北市消防局第四救災救護大隊今天下午4時43分接獲通報，一輛汽車在石碇區石崁31號附近，從產業道路旁山坡滾下來，派遣新店中隊、石碇及深坑分隊前往現場救援，警方及消防人車抵達現場，發現該車已翻覆在路邊的草叢中，右前座有一名女子被困在變形車內，無法動彈，其餘乘客都已自行脫困逃出。

消防人員立即使用破壞器材將車門撬開，協助該名女子順利脫困，經救護人員進行初步檢傷和生命徵象監測，車上4女1男及一名1歲小男童共6人，全數送往北市萬芳醫院檢傷後，皆為輕微擦挫傷，無生命危險。

據了解，該車駕駛28歲張姓女子向警方表示，當時開車欲由石崁產業道路往石碇市區方向行駛，在該處下坡彎道因回轉距離及轉彎角度未能抓準，在倒車時因操作不當而墜落巔坡，張女酒測值為零。

消防局第四救災救護大隊長陳志瑋提醒，山區道路曲折多變，行車時要注意速度和安全距離，避免發生意外。同時也要記得繋好安全帶，以減少撞擊造成的傷害。

張姓女子今天開車行經新北市石碇區石崁產業道路，於下坡彎道疑轉彎角度沒抓準，車上連同一歲男童共6人，連人帶車滾落約3層樓高邊坡，所幸皆為輕微擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
張姓女子今天開車行經新北市石碇區石崁產業道路，於下坡彎道疑轉彎角度沒抓準，車上連同一歲男童共6人，連人帶車滾落約3層樓高邊坡，所幸皆為輕微擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
張姓女子今天開車行經新北市石碇區石崁產業道路，於下坡彎道疑轉彎角度沒抓準，車上連同一歲男童共6人，連人帶車滾落約3層樓高邊坡，所幸皆為輕微擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
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張姓女子今天開車行經新北市石碇區石崁產業道路，於下坡彎道疑轉彎角度沒抓準，車上連同一歲男童共6人，連人帶車滾落約3層樓高邊坡，所幸皆為輕微擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
張姓女子今天開車行經新北市石碇區石崁產業道路，於下坡彎道疑轉彎角度沒抓準，車上連同一歲男童共6人，連人帶車滾落約3層樓高邊坡，所幸皆為輕微擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
張姓女子今天開車行經新北市石碇區石崁產業道路，於下坡彎道疑轉彎角度沒抓準，車上連同一歲男童共6人，連人帶車滾落約3層樓高邊坡，所幸皆為輕微擦挫傷。記者王長鼎／翻攝
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張姓女子今天開車行經新北市石碇區石崁產業道路，於下坡彎道疑轉彎角度沒抓準，車上連同一歲男童共6人，連人帶車滾落約3層樓高邊坡，所幸皆為輕微擦挫傷。記者王長鼎／翻攝

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