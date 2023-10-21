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詐騙集團利用送貨員取簿 鐵警籲可由員警陪同

中央社／ 台北21日電

鐵路警察局今天表示，詐騙集團以增加服務費為由，委託物流媒合平台送貨員至台鐵或高鐵置物櫃領取被害人存摺簿等物，目前已有送貨員遭法辦，呼籲送貨員可通知員警陪同。

鐵路警察局下午召開記者會，刑警大隊大隊長張瑋倫說，車站置物櫃近期成為詐騙案發生熱點，要求各鐵警轄下分局加強查察，以防民眾遭騙。

她指出，鐵警局員警日前執勤巡邏時，發現有送貨員至車站置物櫃取物，因與平常旅客使用置物櫃狀況不同，認為有異，上前關心詢問，發現送貨員所取物品是多張金融卡，因涉嫌違反修正後的洗錢防制法，將人帶回調查。

鐵警局調查發現，詐騙集團近期利用知名即時貨運物流媒合平台的送貨員做為斷點犯案，統計全台已發生5起類似案件，地點都在中部地區，其中3名送貨員依涉犯詐騙或洗錢防制法等罪嫌被移送檢方偵辦。

警方查出，詐騙集團以增加服務費為由，吸引物流媒合平台送貨員至台鐵或高鐵的置物櫃取物，物品包含詐騙所得人頭帳戶存摺簿、證件或信用卡等物，送貨員取到物品後，詐團成員會再告知交貨地點是在公共區域或馬路旁，規避追緝。

警方表示，依修正後的洗錢防制法，無正當理由收集他人帳戶，或無正當理由把帳戶提供他人使用者，可能會面臨5年或3年以下有期徒刑且併科罰金。

警方指出，民眾勿把存摺、金融卡或證件提供給他人以免觸法，送貨員及業者受理外送業務應保持警覺，若有受理赴車站置物櫃取件，可主動聯繫員警陪同取件，避免遭詐騙集團利用成為幫助犯。

詐騙集團 送貨員

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