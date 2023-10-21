姪子借170萬周轉？林口婦險匯款被騙 警及時阻詐

詐團假冒董婦姪子騙匯68萬元，昨天中午詐團續騙170萬，董婦不疑有他前往新北市林口區某家銀行匯款，行員詢問用途，她說是姪子商借周轉，行員怕董婦被騙通報警方協處。警方到場了解、解釋這是詐騙伎倆，請董婦撥電查證，果然其姪子沒有借錢，成功阻詐。

據了解，董姓婦人（70歲）這個月18日與一名自稱她侄子的男子互加LINE，對方傳訊說「支票到期，需現金週轉」。董婦不疑有他直接匯出68萬到指定帳戶。昨天下午近1時許，詐團再以另張「支票到期，需現金週轉」為謊，誘騙董婦二度前往新北市林口區中山路一家銀行，準備匯出170萬。

因匯款金額過高，行員詢問董婦匯款內容，董婦說「我姪子向我借的週轉金」行員續問細節，但董婦欲言又止沒法清楚回答，行員深怕董婦遭騙，立即通報轄區警方派員前來協處。

林口警分局文林派出所警員楊竣丞、華宏麟獲報趕抵，了解後確定這就是詐騙伎倆，員警與行員分析解說，這就是典型的「猜猜我是誰」詐騙手法，勸她不要匯錢，但董婦選擇相信仍想匯出170萬。警方只好請她打電話聯絡姪子查證，果然，電話那頭對她說「我沒有要借錢」董婦這才相信被騙放棄匯款，成功攔阻匯錢被騙。

林口警分局呼籲，「猜猜我是誰」的詐騙手法，大都是冒充被害人親友，先是裝熟寒喧，再誆稱需週轉現金、生病急需等理由，誘騙被害人上鉤匯錢。民眾若接到陌生來電、訊息時，務必提高警覺，有疑問可立即撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當確保財產安全。