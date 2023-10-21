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影／高雄醉漢街頭揮刀影像曝！路人嚇逃 刀是否向著人罪責差很大

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄簡姓男子今天上午酒後拿刀械，在街頭對空揮舞，令路人吃驚紛紛走避，警方逮捕他，原本依違反社會秩序維護法查辦，但調得商家監錄影像，發現他曾對路人揮刀，改依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

據了解，今天上午10時許，簡姓男子（21歲）酒後分別拿著1把西瓜刀及1支鐵鏟，在高雄市鼓山區九如四路與逢甲路口揮舞，令往來民眾紛紛走避。

高雄市警鼓山分局據報，員警趕抵案發地，他已將刀械放在路旁，員警查問他，他一再稱自己只在喝水，沒拿刀械，但是，民眾指證他拿西瓜刀和鐵鏟，警方立刻逮捕他。

原本警方依違反社會秩序維護法查辦他，但是，經擴大調閱附近商家監錄畫面，發現簡男在面對機車騎士，騎士停等紅燈時，回頭看他揮舞刀械大聲咆嘯，四目相接，簡男直嗆「看三小（意看什麼）」，便作勢追趕騎士，騎士丟下機車往騎樓閃避，雙方曾對峙數秒後，簡男拿西瓜刀對空揮舞，騎士趁他離開，迅速牽起機車後離去。

警方表示，經聯絡機車騎士，騎士表示他沒受傷，且不認識該男子，不願提告，警方改依刑法151條恐嚇公眾罪嫌將簡男移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方調閱商家監錄畫面，發現簡男持刀在街頭揮舞（ 左上），機車騎士躲到騎樓，查辦簡涉嫌恐嚇公眾罪。記者林保光／翻攝
警方調閱商家監錄畫面，發現簡男持刀在街頭揮舞（ 左上），機車騎士躲到騎樓，查辦簡涉嫌恐嚇公眾罪。記者林保光／翻攝

西瓜 高雄市 恐嚇

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