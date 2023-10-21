詐團下單外送員到車站置物櫃當取簿手 6月至今5件

鐵路警察局今天指出，近日發現詐欺集團利用向外送業者下單方式，讓外送員至指定地點提取人頭帳戶存摺、證件或信用卡等物品，警方發現提取地點包括高鐵台中站、台鐵苗栗站、竹南站等地置物櫃，6月至今已有5件案例。

鐵警局指出，車站置物櫃、ATM及聚集面交處所，容易成為詐欺案件發生熱點，鐵警局日前執勤時，發現有外送員到車站置物櫃取物，由於外送員到置物櫃取物有異一般旅客，警方上前關心，發現所取物品為數張金融卡，違反新修正洗錢防制法，帶案進行調查。

從外送員手機下單對話中，可看到詐欺集團會確認外送員的取物金額，得知置物櫃號碼後趕緊告知外送員，有時急著要取得金融卡，還會與外送員送達時間。

今年6月起，新修正的洗錢防制法，無正當理由收集他人帳戶帳號，或無正當理由將帳戶提供予他人使用者，可能分別面臨5年或3年以下有期徒刑，並得併科新台幣3千萬或100萬元以下罰金。鐵警清查6月份修法至今，已查獲5件置物櫃取金融卡類似案件。