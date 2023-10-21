嘉義18歲少年越級騎黃牌重機跑山 過彎自撞電線桿被燒死
嘉義18歲羅姓男子今早到番路鄉騎黃牌重機跑山，行經嘉159甲線疑因車速過快，過彎往外側拋飛，不慎自撞電線桿，車體起火燃燒、羅男當場被燒死。消防人員獲報到場，羅男身上有明顯燒傷、已死亡，詳細肇事原因及死因仍待警方調查釐清。
據了解，18歲羅姓男子只有機車駕照，並無大型重機駕照，屬於越級駕駛。羅男今早騎乘黃牌重機，從嘉159甲線由東往西前往嘉義市，疑因車速過快拋飛外側，自撞路旁電線桿，重機起火燃燒，羅男因火勢猛烈、嚴重燒傷，當場死亡並未搶救。
嘉義縣消防局表示，今早10點多獲報，番路鄉嘉159甲線江西村路段有重機騎士自撞電線桿，且有火燒車情形，消防局立即派遣人車前往搶救，到場發現18歲男性騎士已死亡，身上有明顯燒傷，詳細事故原因及死因仍待檢警調查釐清。
中埔分局表示，羅男騎乘黃牌大型重機車，因不明原因失控自撞路旁電線桿，警消到場後已順利將火勢撲滅，羅男燒傷當場死亡，詳細肇因仍待調查釐清。中埔分局呼籲，159甲線山區道路彎道多，應減速慢行，避免造成生命危害。
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