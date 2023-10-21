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台中夭壽男飛車行搶8旬老婦 她摔滿身傷嚇到家住哪都忘了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市林姓男子無業遊手好閒，今一早缺錢就臨時起意行搶，從大里區偷了輛機車騎到西區，鎖定81歲呂姓老婦人飛車搶走她背包，得手4000多元後馬上拿去買遊戲點數，害呂婦跌倒摔傷報案時驚魂未定，連住址都差點說不出來，警方迅速在3小時內逮到林，依搶奪、竊盜等罪嫌送辦。

台中第1分局指出，今清晨5點多獲報西區樂群街、三民路一帶有搶案，經查發現林姓男子先是從大里區偷了1輛機車，一路騎到西區尋找作案目標，發現當時呂姓老婦人獨自走在街上，就靠近從後搶走她包包後加速逃逸，呂突遭行搶整個人摔倒在地，手腳都有擦挫傷驚魂未定。

警方也先將呂婦帶回西區派出所稍作休息，但她仍餘悸猶存，表示一早原打算到附近菜市場購買祭品，要回苗栗苑裡的老家重陽祭祖，沒想到竟然遇到飛車行搶，一度嚇到連自己家地址都說不出來。

警方同時通報攔截圍捕、調閱監視器，發現林男行搶後騎車到中區的順天宮輔順將軍廟附近，警員上午8點多到現場發現1名身穿黑衣、高挑男子符合特徵，一上前盤查果然就是林男，並從他身上起獲搶來的現金1000多元。

警方也發現，林男前科累累，加上平時沒有固定工作，近期在中區中山路一帶承租短期日租套房，但因錢花完沒下落，就臨時找目標下手，他也坦承搶走老婦的4000多元後，已經拿2000多元去買遊戲點數。

呂婦當時在派出所做完筆錄，正等待家人來接送時就得知搶匪已經落網，家人也感謝警方破案效率高，第1分局長吳燕山也關懷呂並致贈慰問紅包盼能讓她壓壓驚。

呂婦（左）遭飛車行搶摔傷驚魂未定，第1分局長吳燕山（右）致贈慰問金替她壓壓驚。記者曾健祐／翻攝
呂婦（左）遭飛車行搶摔傷驚魂未定，第1分局長吳燕山（右）致贈慰問金替她壓壓驚。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕林姓搶匪。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕林姓搶匪。記者曾健祐／翻攝

老婦 家人

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