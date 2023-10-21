影／貿易公司老闆投資股票落圈套 2詐團車手取款落網

高雄某進出口貿易公司老闆李姓男子，收到假稱投資開發公司訊息，2次共以100萬元認購股票後，對方再騙他抽中達發科技（6526）股票，需付783萬元認股，他愈想愈不對勁，報警逮捕2名詐騙集團收款車手，果然查出自己受騙。

據了解，李姓老闆9月間在Line通訊軟體，加入假投資平台，收到偽稱某投資開發公司專員的來訊，說他抽中股票，騙他認股，他不疑有詐，1 0月2日、12日在高雄市小港區住處，分別各交50萬元，給自稱是營業員的男子，損失100萬元。

詐騙集團車手見李已經落入圈套，又是公司老闆，不久，詐團再以投資專員身分告訴李姓老闆，說他抽中18張達發（6526）股票，需交付783萬元認股，李才驚覺其中有詐，報警求助。

高雄市警小港分局小港派出所據報，將計就計，成立專案小組，10月19日趁涉嫌擔任詐團車手的郭姓男子（21歲）到李的住處，要先拿200萬元，立即衝進屋內逮捕郭，並趁郭要打電話給在外監控的陳姓男子（21歲），及時搶下電話，通知外面埋伏員警逮捕陳，查扣相關偽造證件等證物。