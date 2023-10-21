高市毒防首推藥癮者就業福利 最高可領近3萬元

高雄市政府毒品防制局首創推行「家庭積分券」及「職得獎勵」等福利方案，藥癮者家屬參加毒防局多元輔導活動，累積點數可兌換美食等優惠券；藥癮者穩定工作達12個月，獎勵額度最高可獲得2萬8500元，激勵藥癮者和家屬一起拒毒，降低再犯率。

高雄市毒防局今天表示，為有效促進藥癮者復歸社會，引用冰島家庭福利政策，推出「家庭積分券」，主要透過藥癮者與家屬共同參與毒防局多元輔導活動，包括「愛與陪伴」社區支持團體、心理諮商輔導、家庭日系列活動、「螢火蟲家族」培訓、藥癮者家庭支持據點服務活動，可集點兌換教育券、購物券、美食券、加油券、樂FUN券、運動券等多樣獎勵。

毒防局並提出「點數加倍給力」機制，藥癮者參加職能培力、接受醫療戒癮，另可獲2倍點數，若家屬同行參加活動，另每人可獲1點家庭積分券，當家庭積分券累積滿一定點數，兌換金額再加碼。