快訊

睡夢中被拋起！國三遊覽車4死 遊客驚嚇回憶：司機一直超車、甩尾！

國三遊覽車事故釀4死 2轎車、2遊覽車乘客傷重宣告不治

誰拉誰去小房間？深澳電廠再交鋒 賴清德批柯文哲自導自演

高市毒防首推藥癮者就業福利 最高可領近3萬元

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市政府毒品防制局首創推行「家庭積分券」及「職得獎勵」等福利方案，藥癮者家屬參加毒防局多元輔導活動，累積點數可兌換美食等優惠券；藥癮者穩定工作達12個月，獎勵額度最高可獲得2萬8500元，激勵藥癮者和家屬一起拒毒，降低再犯率。

高雄市毒防局今天表示，為有效促進藥癮者復歸社會，引用冰島家庭福利政策，推出「家庭積分券」，主要透過藥癮者與家屬共同參與毒防局多元輔導活動，包括「愛與陪伴」社區支持團體、心理諮商輔導、家庭日系列活動、「螢火蟲家族」培訓、藥癮者家庭支持據點服務活動，可集點兌換教育券、購物券、美食券、加油券、樂FUN券、運動券等多樣獎勵。

毒防局並提出「點數加倍給力」機制，藥癮者參加職能培力、接受醫療戒癮，另可獲2倍點數，若家屬同行參加活動，另每人可獲1點家庭積分券，當家庭積分券累積滿一定點數，兌換金額再加碼。

毒防局為協助藥癮者就業，另推「職得獎勵」方案，提供「就業加值金」，分階段提高獎勵金額度，全職者或自行創業，持續穩定工作達12個月，獎勵額度最高可領2萬8500元，若論工時就業，持續穩定工作達12個月，最高獎勵金1萬5000元，另「職業訓練助學金」最高8000元、「技能檢定費用補助」最高5000元，希望激勵藥癮者長期穩定就業或創業，順利復歸社會。

高雄市毒防局首創「家庭積分券」，以積點數鼓勵藥癮者家人參與活動。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局首創「家庭積分券」，以積點數鼓勵藥癮者家人參與活動。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局首創藥癮者「職得獎勵」方案，持續穩定工作達12個月，最高可獲2萬8500元獎勵金。圖／高雄市毒防局提供
高雄市毒防局首創藥癮者「職得獎勵」方案，持續穩定工作達12個月，最高可獲2萬8500元獎勵金。圖／高雄市毒防局提供

美食 高雄市

延伸閱讀

高市聯合醫院每年虧損1億元 明年1月1日起委託高雄榮總營運管理

演唱會經濟大爆發黃牛跟著猖獗 高市查獲44案開罰6案

高市做不到校校有體育防護員 議員開嗆教局長不適任

漠視選手表現？台中亞運金牌選手100萬高雄打3折 藍營批落漆

相關新聞

影／大都會公園PK畫面曝！2男交友軟體嗆約新北談判 1人中刀

蔡、賴兩男在交友軟體語音房內互嗆，昨天下午相約新北市三重區大都會公園談判未果，爆發肢體衝突，蔡男持菜刀劃傷賴男腹部，雙雙...

影／行車糾紛 嘉義「棒球隊」凌晨街頭砸車鏗鏗鏘鏘30秒

嘉義市林姓男子與蕭姓男子日前因行車糾紛結怨，昨晨3點多，林男發現蕭男車輛停放友忠路，聯繫多名友人分別拿帶球棒，前往砸車洩...

高市毒防首推藥癮者就業福利 最高可領近3萬元

高雄市政府毒品防制局首創推行「家庭積分券」及「職得獎勵」等福利方案，藥癮者家屬參加毒防局多元輔導活動，累積點數可兌換美食...

影／飆股群組掛前新聞主播名號 女誤信面交181萬 警逮2車手

新北市李姓女子誤信掛前新聞主播名號飆股群組聲稱可快速獲利，日前欲面交181萬投資，永和警方獲報埋伏逮詐團車手王姓男子和監...

驚險！轎車逆向行駛銅鑼交流道聯絡道 用路人受驚嚇

國道1號銅鑼交流道往銅鑼科學園區方向的高架聯絡道上午10點多，突然出現一輛轎車在靠近分隔島的車道逆向行駛，與另一輛正向行...

高雄醉漢超商外持械揮舞 警方制伏究辦

高雄市簡姓男子今天上午酒後，拿西瓜刀和鐵鏟，在超商外對空揮舞，令路人吃驚，惟恐遭池角之殃。警方據報，動員趕去阻斷他的去路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。