影／飆股群組掛前新聞主播名號 女誤信面交181萬 警逮2車手

新北市李姓女子誤信掛前新聞主播名號飆股群組聲稱可快速獲利，日前欲面交181萬投資，永和警方獲報埋伏逮詐團車手王姓男子和監控手吳姓男子，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和區李姓女子今年9月間，意外點進社群軟體Line一個股票投資群組廣告，以暱稱「邱沁宜」社群軟體的「眾志生財」飆股群組，由一位在群組內暱稱「吳曉敏」之人向其遊說佯稱儲值投資股票可快速獲得高利潤。

李女信以為真，一個多月來共先後匯款30萬元投資，當李女10月初想要拿回投資利潤，對方推拖要她再加碼投資181萬元，雙方相約至永和區秀朗路一段超商內面交現金，李女經家人提醒驚覺被騙，日前向警方報案。

永和警分局員警到場埋伏，當場逮捕詐騙集團取款車手王姓男子（27歲）及在超商外的詐團監控車手吳姓男子（20歲），起獲詐騙贓款及開立現金存款假憑證及手機等證物，警詢後依詐欺罪嫌將王男及吳男二人移送新北地檢署偵辦。

永和警分局呼籲，近期投資詐欺最常見，不外乎標榜高獲利、低風險來誘騙，呼籲民眾提高警覺。