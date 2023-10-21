驚險！轎車逆向行駛銅鑼交流道聯絡道 用路人受驚嚇

國道1號銅鑼交流道往銅鑼科學園區方向的高架聯絡道上午10點多，突然出現一輛轎車在靠近分隔島的車道逆向行駛，與另一輛正向行駛的車輛「擦身而過」， 嚇壞車內駕駛和乘客，直呼「太誇張了」、「是在幹嘛」。

讀者提供聯合報的影片顯示，當時本報讀者駕車與乘客往銅科及台灣客家文化館方向行駛，相鄰分隔島的車道還畫有箭頭指示的行車方向，不料卻出現一輛轎車逆向駛來，讓車內的人驚呼連連。

苗栗縣警局交通隊指出，依道路交通管理處罰條例第45條「不依規定駛入來車道」的逆向行駛違規行為，可處600至1800元罰鍰，民眾發現類似情況，可透過交通違規檢舉系統提出檢舉，警方將會調查處理。