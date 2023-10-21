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驚險！轎車逆向行駛銅鑼交流道聯絡道 用路人受驚嚇

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

國道1號銅鑼交流道往銅鑼科學園區方向的高架聯絡道上午10點多，突然出現一輛轎車在靠近分隔島的車道逆向行駛，與另一輛正向行駛的車輛「擦身而過」， 嚇壞車內駕駛和乘客，直呼「太誇張了」、「是在幹嘛」。

讀者提供聯合報的影片顯示，當時本報讀者駕車與乘客往銅科及台灣客家文化館方向行駛，相鄰分隔島的車道還畫有箭頭指示的行車方向，不料卻出現一輛轎車逆向駛來，讓車內的人驚呼連連。

苗栗縣警局交通隊指出，依道路交通管理處罰條例第45條「不依規定駛入來車道」的逆向行駛違規行為，可處600至1800元罰鍰，民眾發現類似情況，可透過交通違規檢舉系統提出檢舉，警方將會調查處理。

國道公路警察局第二大隊表示，在國道逆向行駛可開罰3000到6000元，如果情況嚴重，可依危險駕駛行為開罰，最高可處3萬6000元罰鍰，國道1號銅鑼交流道口往銅科方向的聯絡道路並非國道警方轄管路段。

國道1號銅鑼交流道往銅鑼科學園區方向的聯絡道上午10點多，突然出現一輛轎車在靠近分隔島的車道逆向行駛，與另一輛正向行駛的車輛「擦身而過」。圖／讀者提供
國道1號銅鑼交流道往銅鑼科學園區方向的聯絡道上午10點多，突然出現一輛轎車在靠近分隔島的車道逆向行駛，與另一輛正向行駛的車輛「擦身而過」。圖／讀者提供
國道1號銅鑼交流道往銅鑼科學園區方向的聯絡道上午10點多，突然出現一輛轎車在靠近分隔島的車道逆向行駛，與另一輛正向行駛的車輛「擦身而過」。圖／讀者提供
國道1號銅鑼交流道往銅鑼科學園區方向的聯絡道上午10點多，突然出現一輛轎車在靠近分隔島的車道逆向行駛，與另一輛正向行駛的車輛「擦身而過」。圖／讀者提供

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