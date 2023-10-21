高雄醉漢超商外持械揮舞 警方制伏究辦

高雄市簡姓男子今天上午酒後，拿西瓜刀和鐵鏟，在超商外對空揮舞，令路人吃驚，惟恐遭池角之殃。警方據報，動員趕去阻斷他的去路，喝令他將刀械放下，趁他放下刀械，立即擁上逮捕他，依違反社會秩序維護法移送法辦。

據了解，今天上午10時許，精神不佳的簡姓男子（21歲）拿著1把西瓜刀及1支鐵鏟，路過高雄市鼓山區九如四路與逢甲路口，就在超商前揮舞手上刀械，令往來民眾紛紛走避。

民眾報案後，高雄市警鼓山分局內惟派出所員警立即趕赴案發現場，發現是經常在路上「碎碎念」的簡姓男子，喝令他放下刀械。他見員警也馬上配合放下刀械，員警立刻擁上逮捕他，未造成傷害。