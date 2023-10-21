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彰化閃違停跨雙黃線被開單 網酸檢舉人「不厚道」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

有網友在彰化縣福興鄉被開了一張不依規定開進來車道的罰單，他指是因要閃避路邊成排的違停車輛，在臉書社團貼文留言「閃違停也要被開單，是不是先把違停處理好才有理」，對此彰化警察局交通隊指出，依照現場狀況，民眾確實可提出申訴。

網友在臉書社團「彰化人大小事」貼出因民眾檢舉開出的罰單被罰900元，8月27日下午這輛銀色車輛行經福興鄉彰鹿路七段巷弄，照片可見沿路有多輛違停在路邊的車輛，幾乎占了車道的一半，車輛因此跨越雙黃線，車體進入對向車道；該名車主說，因為要閃違停車輛才跨越雙黃線，被檢舉不能接受。

對此警局交通隊說，民眾可向監理站提出申訴，提出合理的理由，也建議駕駛看到這樣違停狀況，可向警方報案，改善用路環境。

網友對此貼文有兩極看法，有人認為這種檢舉「不厚道」，也有網友指出「檢舉人的車輛好好的走在自己的車道內，對向直接侵入他的車道，被檢舉人要做的是確保別人的用路權，而不是一句我要閃車最大。」「閃違停沒問題，可是對向有車耶你這樣跨越沒問題嗎？」，也有網友有過相同經驗被開單，但申訴兩次都沒過。

有網友在彰化縣福興鄉被開了一張不依規定開進來車道的罰單，在臉書社團貼文留言「閃違停也要被開單，是不是先把違停處理好才有理」。圖／翻攝彰化人大小事
有網友在彰化縣福興鄉被開了一張不依規定開進來車道的罰單，在臉書社團貼文留言「閃違停也要被開單，是不是先把違停處理好才有理」。圖／翻攝彰化人大小事

違停 車道 彰化 臉書

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