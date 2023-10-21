彰化閃違停跨雙黃線被開單 網酸檢舉人「不厚道」

有網友在彰化縣福興鄉被開了一張不依規定開進來車道的罰單，他指是因要閃避路邊成排的違停車輛，在臉書社團貼文留言「閃違停也要被開單，是不是先把違停處理好才有理」，對此彰化警察局交通隊指出，依照現場狀況，民眾確實可提出申訴。

網友在臉書社團「彰化人大小事」貼出因民眾檢舉開出的罰單被罰900元，8月27日下午這輛銀色車輛行經福興鄉彰鹿路七段巷弄，照片可見沿路有多輛違停在路邊的車輛，幾乎占了車道的一半，車輛因此跨越雙黃線，車體進入對向車道；該名車主說，因為要閃違停車輛才跨越雙黃線，被檢舉不能接受。

對此警局交通隊說，民眾可向監理站提出申訴，提出合理的理由，也建議駕駛看到這樣違停狀況，可向警方報案，改善用路環境。