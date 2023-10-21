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影／大都會公園PK畫面曝！2男交友軟體嗆約新北談判 1人中刀

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

蔡、賴兩男在交友軟體語音房內互嗆，昨天下午相約新北市三重區大都會公園談判未果，爆發肢體衝突，蔡男持菜刀劃傷賴男腹部，雙雙送醫所幸沒有大礙，兩人互控傷害，警依法究辦。兩人當街扭打、菜刀砍傷，全程陪行網友全程錄下，並上傳臉書社群，引發熱議。

據了解，家住基隆的蔡姓男子（34歲）與家住桃園的賴姓男子（28歲）原本互不認識，日前兩人透過交友軟體Lemo加入一間語音房聊天。賴男覺得蔡男講話誇大又過於自負出言揶揄，蔡男也不甘示弱回嗆，兩人因此結下樑子，之後數次上網聊天又互相開嗆，遂約出談判。

昨天下午3時許，兩人已各自自居中間點，相約新北市三重區大都會公園10號越堤道旁談判，並由網友當公證人在旁觀戰。雙方碰面沒給對方好臉色，你嗆一句我回一句叫囂聲四起，引爆兩人拉扯、互毆。

不料，蔡男突然從包內掏出一把菜刀朝著賴男身上砍去，導致賴男腹部被刀劃傷，賴男奪刀迅速將蔡男壓制在地，連嗆多聲穢語出拳回敬，導致蔡男頭破血流。一旁網友拿著手機紀錄全程，見蔡男掏刀砍人大喊「刀ㄟ刀ㄟ」旋即衝下兩人旁邊把刀拿開，報警前來協處，隨後將影片上傳臉書社群。

警、消獲報迅速趕抵，兩人情緒仍未平復持續叫囂，緊急協助兩人送醫急救，所幸沒有大礙。事後蔡、賴兩男互告傷害帶回派出所偵辦，警詢後依傷害罪嫌送辦兩人。

蔡、賴兩男相約新北大都會公園談判，卻爆發口角一男遭菜刀劃傷腹部，兩人送醫後沒有大礙。圖／臉書《黑豪家族》
蔡、賴兩男相約新北大都會公園談判，卻爆發口角一男遭菜刀劃傷腹部，兩人送醫後沒有大礙。圖／臉書《黑豪家族》
警方獲報趕抵新北大都會公園現場，協助蔡、賴兩男就醫。記者曾伯愷／翻攝
警方獲報趕抵新北大都會公園現場，協助蔡、賴兩男就醫。記者曾伯愷／翻攝
警方獲報趕抵新北大都會公園現場，協助蔡、賴兩男就醫。記者曾伯愷／翻攝
警方獲報趕抵新北大都會公園現場，協助蔡、賴兩男就醫。記者曾伯愷／翻攝
賴兩腹部遭蔡男持刀劃傷，所幸送醫後沒有大礙。圖／臉書《黑豪家族》
賴兩腹部遭蔡男持刀劃傷，所幸送醫後沒有大礙。圖／臉書《黑豪家族》
蔡、賴兩男相約新北大都會公園談判，卻爆發口角一男遭菜刀劃傷腹部，兩人送醫後沒有大礙。圖／臉書《黑豪家族》
蔡、賴兩男相約新北大都會公園談判，卻爆發口角一男遭菜刀劃傷腹部，兩人送醫後沒有大礙。圖／臉書《黑豪家族》

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