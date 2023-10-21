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影／台灣大道六段車禍2車撞爛又翻車 弘光師生、用路人嚇傻
台中市弘光科技大學外台灣大道六段今早6點多發生車禍事故，陳男沿左轉專用快車道直行，與蔡男沿中快車道直行發生擦撞，蔡男車再撞斷號誌桿後翻車，兩車駕駛受傷送醫，無酒駕。由於地處弘光科大附近，不少師生、用路人看到車輛翻覆畫面，怵目驚心，網路掀熱議。
台中市清水警分局表示，今早6點19分，沙鹿區台灣大道六段926巷口附近發生，經調查，陳男沿左轉專用快車道直行，與蔡男沿中快車道直行發生擦撞，蔡再撞斷號誌桿後翻車。
警消出動破壞器具，將受困駕駛救出送醫，警方調查，雙方均無酒駕，送醫後生命跡象穩定。
警方呼籲，行經路口勿任意變換車道，更應注意車前後車輛狀況，並遵守交通號誌並減速慢行，以維護用路自身安全，進一步肇事原因有待釐清。
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