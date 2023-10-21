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國3母載兒返家遇死劫 無安全座椅...4月大男嬰拋飛不治

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導

國道3號南下竹田系統昨晚9點半發生嚴重追撞事故，3車連環撞造成1死4傷。34歲王女昨晚載2兒返家途中，疑因操作不當，多次撞擊護欄後，停在內側車道時再被43歲楊女撞上，後方32歲吳男為閃避事故再撞上楊女車輛，意外造成4月大王姓男嬰死亡；警方表示，王女車上應無擺放安全座椅，有關男童及男嬰乘坐情形，尚待釐清。

34歲王女載著2歲蔡姓男童及4月大王姓男嬰返家，昨晚9點32分行經國道3號南向414.3公里竹田路段時，疑因操作不當，撞擊內側護欄後失控，再撞擊外側護欄，又撞擊內側護欄後停於內側車道，未料遭後方43歲楊女撞上，導致楊女停於外側車道，另32歲吳男為閃避停在內側車道的王女，向外側偏移，不慎撞擊楊女車輛。

警方表示，事故造成1人死亡、4人受傷、3車毀損，現場於昨晚10點38分排除，全線恢復通車，除王女仍在接受救治無法施測，其餘當事人均無飲酒情形，另王女車上應無擺放安全座椅，有關王女車上駕駛及乘客起始有無繫安全帶，及乘坐位置等情形，都尚待調查釐清。

屏東基督教醫院一般外科主治醫師涂嘉明表示，4歲蔡姓男童目前仍在加護病房，頭部有近10公分撕裂傷，腦部沒有出血，後續經抽血檢查，發現他肝指數有變化，再做腹部電腦斷層，發現男童受第2級肝臟撕裂傷，需保守治療為主，他今早情況穩定，這2天有機會轉到普通病房。

據了解，王女離婚後，獨自扶養2名男童，昨晚到屏東市保母家接男嬰後，準備回家的路上發生車禍，目前轉往高雄長庚醫院救治，仍昏迷中。

車道

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