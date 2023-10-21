快訊

睡夢中被拋起！國三遊覽車4死 遊客驚嚇回憶：司機一直超車、甩尾！

國三遊覽車事故釀4死 2轎車、2遊覽車乘客傷重宣告不治

誰拉誰去小房間？深澳電廠再交鋒 賴清德批柯文哲自導自演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東北季風增強大雨特報東北角浪高3米 加強勸導穿救生衣

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

東北季風影響，中央氣象署今天發布基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。新北市消防局表示，風浪已明顯增強，北部海面浪高增加到3米左右，今天針對東北角瑞芳、貢寮及北海岸萬里、金山、石門加強防溺巡邏，對於未穿著救生衣釣客加強勸導。

消防局第六大隊表示，考量近日東北季風增強及沿岸海域危險性，包括瘋狗浪、礁石濕滑，防局加強防溺巡邏及勸導措施，針對轄內東北角及北海岸加強防溺巡邏，對於未穿著救生衣釣客進行勸導，提醒避免於危險區域進行釣魚，呼籲若從事磯釣活動務必穿著救生衣及防滑鞋，以確保自身安全。

第六大隊大隊長羅億田呼籲，要正確穿著救生衣，如不小心遇險才能提高獲救率，手機應使用防水護套，不幸落水仍可打電話求救。

每個釣場因地形不同所潛藏的危險也不同，對於不熟悉的釣場，發生意外的機率將大幅提昇。

羅億田建議，下竿前釣客應先熟悉附近的環境，預想緊急撤退的路線。從事磯釣活動前，要多方面收集釣場的情況，包括天氣變化、海洋水文、釣場地理等等。

東北季風增強大雨特報東北角浪高3米，加強勸導穿救生衣。圖／新北市消防局提供
東北季風增強大雨特報東北角浪高3米，加強勸導穿救生衣。圖／新北市消防局提供
東北季風增強大雨特報東北角浪高3米，加強勸導穿救生衣。圖／新北市消防局提供
東北季風增強大雨特報東北角浪高3米，加強勸導穿救生衣。圖／新北市消防局提供
東北季風增強大雨特報東北角浪高3米，加強勸導穿救生衣。圖／新北市消防局提供
東北季風增強大雨特報東北角浪高3米，加強勸導穿救生衣。圖／新北市消防局提供

東北季風 氣象署

延伸閱讀

東北季風影響雨區曝 賈新興：下周二天氣好轉

東北季風發威今水氣最多、北東濕涼 南部日夜溫差大

東北季風影響 雙北、基隆大雨特報

東北季風持續影響 明北部地區降溫、整天濕涼

相關新聞

影／大都會公園PK畫面曝！2男交友軟體嗆約新北談判 1人中刀

蔡、賴兩男在交友軟體語音房內互嗆，昨天下午相約新北市三重區大都會公園談判未果，爆發肢體衝突，蔡男持菜刀劃傷賴男腹部，雙雙...

影／行車糾紛 嘉義「棒球隊」凌晨街頭砸車鏗鏗鏘鏘30秒

嘉義市林姓男子與蕭姓男子日前因行車糾紛結怨，昨晨3點多，林男發現蕭男車輛停放友忠路，聯繫多名友人分別拿帶球棒，前往砸車洩...

高市毒防首推藥癮者就業福利 最高可領近3萬元

高雄市政府毒品防制局首創推行「家庭積分券」及「職得獎勵」等福利方案，藥癮者家屬參加毒防局多元輔導活動，累積點數可兌換美食...

影／飆股群組掛前新聞主播名號 女誤信面交181萬 警逮2車手

新北市李姓女子誤信掛前新聞主播名號飆股群組聲稱可快速獲利，日前欲面交181萬投資，永和警方獲報埋伏逮詐團車手王姓男子和監...

驚險！轎車逆向行駛銅鑼交流道聯絡道 用路人受驚嚇

國道1號銅鑼交流道往銅鑼科學園區方向的高架聯絡道上午10點多，突然出現一輛轎車在靠近分隔島的車道逆向行駛，與另一輛正向行...

高雄醉漢超商外持械揮舞 警方制伏究辦

高雄市簡姓男子今天上午酒後，拿西瓜刀和鐵鏟，在超商外對空揮舞，令路人吃驚，惟恐遭池角之殃。警方據報，動員趕去阻斷他的去路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。