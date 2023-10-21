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東北季風增強大雨特報東北角浪高3米 加強勸導穿救生衣
東北季風影響，中央氣象署今天發布基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。新北市消防局表示，風浪已明顯增強，北部海面浪高增加到3米左右，今天針對東北角瑞芳、貢寮及北海岸萬里、金山、石門加強防溺巡邏，對於未穿著救生衣釣客加強勸導。
消防局第六大隊表示，考量近日東北季風增強及沿岸海域危險性，包括瘋狗浪、礁石濕滑，防局加強防溺巡邏及勸導措施，針對轄內東北角及北海岸加強防溺巡邏，對於未穿著救生衣釣客進行勸導，提醒避免於危險區域進行釣魚，呼籲若從事磯釣活動務必穿著救生衣及防滑鞋，以確保自身安全。
第六大隊大隊長羅億田呼籲，要正確穿著救生衣，如不小心遇險才能提高獲救率，手機應使用防水護套，不幸落水仍可打電話求救。
每個釣場因地形不同所潛藏的危險也不同，對於不熟悉的釣場，發生意外的機率將大幅提昇。
羅億田建議，下竿前釣客應先熟悉附近的環境，預想緊急撤退的路線。從事磯釣活動前，要多方面收集釣場的情況，包括天氣變化、海洋水文、釣場地理等等。
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