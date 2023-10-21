推拿師傅藉口全裸按穴道可鬆筋絡 挺槍硬上挨告 遭訴

何姓女子因長期受經痛問題十分困擾，今年找新北市推拿師傅盧姓男子進行精油按摩治療，盧男藉口按摩全身穴道可鬆筋絡，要求全裸躺在按摩床上，沒想到盧男不僅趁機徒手撫摸及親吻胸部及下體，何女驚覺有異出手推開，盧男最後還挺槍欲硬上，經何女強力反抗才免遭進一步侵害，脫身後報警提告，新北地檢署日前依強制性交未遂罪嫌起訴。

起訴指出，何姓女子因不堪長期忍受經痛之苦，今年5月找新北市從事按摩及推拿的盧姓男子，以1800元代價進行精油按摩治療，盧男藉口按摩全身穴道可以鬆筋活絡，要求全裸躺在按摩床上接受按摩療程。

何女一開始還有所遲疑，誤信盧男所說按摩穴道及肌肉放鬆等術語，勉強配合脫光衣服，沒想到盧男不僅趁機徒手撫摸及親吻其胸部及下體，何女驚覺有異出手推開，盧男最後甚至脫下長褲欲挺槍硬上，經何女強力反抗才免遭進一步侵害，脫身後立即報警提告。