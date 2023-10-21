國3重大車禍！新竹旅遊團去劍湖山遇劫 遊覽車12歲男童當場死亡

國道3號今天上午9點40分左右，南下264公里處發生1起遊覽車與自小客車車禍事故，遊覽車擦撞內側護欄、車尾毀損，目擊者指出，現場有明顯煞車痕跡，而小客車因強力撞擊、車體嚴重變形翻車，無法辨識。

據悉，這輛遊覽車為來自新竹的旅遊團，正準備前往劍湖山樂園，但上午9點多與自小客車在國道三號南下264公里斗六路段發生碰撞後，造成2名遊覽車乘客及2名小客車乘客，當場失去生命跡象，其中1人是坐在遊覽車後排的12歲男孩、明顯死亡未送醫，其餘送往台大斗六、大林慈濟等醫院搶救。

另有18人輕傷送醫，其中6人送成大斗六、4人送若瑟、3人送雲林基督教醫院、5人送斗六台大等醫院救治；部分傷者家屬接獲通知正趕醫院探視。詳細肇事原因國道警察仍在現場處理中。

救護人員據報抵達現場，只見路肩散落一地零件，遊覽車後保險桿掉在外側車道，地上煞車痕橫跨三車道，中間護欄撞破一個大洞。遊覽車停在內側車道，尾部受損嚴重，後右側車受到猛烈撞擊，車窗也破裂洞開；小客車則扭曲變形幾成廢鐵，翻覆在中間車道，緊靠著遊覽車右前車門。

目前傷患狀況：遊覽車1名明顯死亡小男孩約12歲、1名OHCA女性48歲送斗六台大醫院；小客車1名OHCA女性50歲送大林慈濟醫院、1名OHCA男性55歲送嘉義基督教醫院。另外，1名輕傷男性49歲送斗六台大醫院3名輕傷女性送雲林基督教醫院、4名輕傷送若瑟醫院。

國道3號南下斗六段今天上午9點40分左右，發生1起遊覽車與小客車重大車禍事故，傷者已陸續送醫。圖／取自記者爆料網 國道3號南下斗六段今天上午9點40分左右，發生1起遊覽車與小客車重大車禍事故，傷者已陸續送醫。圖／取自記者爆料網