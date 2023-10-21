國3南向斗六路段重大死傷車禍 高公局成立緊急應變小組

高速公路局中區養護工程分局表示，國道3號南向263.8公里處過斗六，今天上午9時49分，發生1輛自小客車和1輛大客車追撞事故，占用內線2個車道，目前封閉內線2個車道進行處理。請用路人避開壅塞路段（斗六至古坑），提前改道行駛。目前該路段「紫爆」，回堵4公里。

據了解，該起事故造成4人無生命跡象，包括1人明顯死亡未送醫，另有5人輕傷。

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第8大隊與本分局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。