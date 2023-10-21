房子設定抵押580萬投資 車手扮投顧陪新北婦人領錢遭逮

新北市陳姓婦人加入網路臉書社群軟體瀏覽投資股票訊息，誤信作騙集團假資真詐騙圈套，日前要將房子設定抵押580萬欲投資買股票，車手林姓男子假扮投資專員陪陳婦到銀行領錢，銀行經理驚覺有異報警遭逮，查扣手機、現金4萬5千元與公司大小章及工作證等證物。警詢後昨依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦

新北市板橋區66歲陳姓婦人於網路臉書社群軟體瀏覽投資股票訊息，加入廣告上LINE帳號，誤信詐騙集團提供假助理、假客服、假交易平台等資訊，並誆騙可購買股票投資獲利，陳婦今年9月25日在板橋區住處，與假投資專員碰面並交付20萬元投資。

詐騙集團再以擅改「泓勝」APP假交易平台獲利金額繼續施騙，陳婦見獲利甚多，準備加碼投資，並將名下房地產設定抵押，欲借款580萬元，本月19日並與假冒投資專員的詐騙集團車手林姓男子（53歲）一同前往板橋區文化路一段一間銀行向行員誆稱欲更換住宅爐具，要將房子設定抵押580萬元準備面交。

銀行陳姓經理驚覺有異，通報轄區板橋警方到場，員警鍾佳儒當場識破林男假扮投資專員，並在其身上查扣手機1支、疑似詐騙贓款4萬5000元、仿冒廚具公司大小章及工作證等物，成功攔阻580萬元。

據了解，林男坦稱以每次面交成功可獲得1萬元至2萬元不等代價，應徵向客戶收錢的工作，得手後再前往虛擬幣交易所購買泰達幣，轉入詐騙集團上游所提供錢包內。警訊後昨依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並將持續積極溯源，針對幕後詐欺集團上游追查擴辦。