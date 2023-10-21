快訊

樂桃航空促銷標錯價！飛大阪只要643元台幣 網友瘋搶：很多天都有

巴西過期蛋？農業部點名林為洲：造謠抹黑、予以譴責

好貴的吳郭魚！外地人不知後龍溪禁止捕撈 爽抓10尾罰鍰3萬起跳

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣政府公告縣內後龍溪等3條河川主流禁止以網具捕撈，6名外地民眾昨天在後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚，警方據報趕往，當場查獲6人用網具抓了10尾吳郭魚，帶回處理，將依違反漁業法函請縣府主管機關裁罰，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

苗栗警分局20日上午9點多接獲報案，苗栗市後龍溪龜山大橋下方有民眾違法以網具捕撈，警方到場發現6名外地來的民眾正準備離去，立刻上前盤查並要求打開車輛行李箱，當場查獲捕魚用的魚網及半桶魚貨，共有10尾吳郭魚，隨即帶回調查；6人都表示不是本地人，不知道後龍溪是公告的禁止捕撈區域。

苗栗縣政府為保育河川生態，2011年公告中港溪、後龍溪及西湖溪3條河流的主流禁止以網具捕撈，違者可罰款3萬到15萬元，經長期推動保育，後龍溪違法網具已大幅減少，近年還常見到肥碩的毛蟹現身。

6名外地民眾昨天在苗栗後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚被查獲，共捕撈10尾吳郭魚，依法可裁罰3到15萬元。圖／警方提供
6名外地民眾昨天在苗栗後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚被查獲，共捕撈10尾吳郭魚，依法可裁罰3到15萬元。圖／警方提供
6名外地民眾昨天在苗栗後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚被查獲，共捕撈10尾吳郭魚，依法可裁罰3到15萬元。圖／警方提供
6名外地民眾昨天在苗栗後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚被查獲，共捕撈10尾吳郭魚，依法可裁罰3到15萬元。圖／警方提供
6名外地民眾昨天在苗栗後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚被查獲，共捕撈10尾吳郭魚，依法可裁罰3到15萬元。圖／警方提供
6名外地民眾昨天在苗栗後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚被查獲，共捕撈10尾吳郭魚，依法可裁罰3到15萬元。圖／警方提供
6名外地民眾昨天在苗栗後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚被查獲，共捕撈10尾吳郭魚，依法可裁罰3到15萬元。圖／警方提供
6名外地民眾昨天在苗栗後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚被查獲，共捕撈10尾吳郭魚，依法可裁罰3到15萬元。圖／警方提供

苗栗縣 吳郭魚

延伸閱讀

20歲軍人騎機車回營 萬大大橋撞上運蛋車後斗送醫不治

桃園龜山工地火警！地下室「堆滿木棧板」 火勢瞬間延燒

馬西大橋露曙光 澎湖環狀道路最後一塊拼圖

森林保育、埋伏攔查 巡山員開放報名 薪資上看4.6萬元

相關新聞

「警」張了？台中女為母霸氣抱400萬現金買房 警護鈔

李姓母女日前到台中市烏日區明道郵局臨櫃提款400萬元，行員擔心他們被詐騙，通報員警到場，細問確認是李女為母買孝親房，提領...

持觀光簽逾台居留34年不諳中文 迦納女遇警沒跑還合法留台

在台逾期居留34年的迦納人A女，這個月14日上午在新北市蘆洲區一處騎樓下等人。轄區警巡邏經過發現趨前盤查，A女提不出合法...

快訊／國3南下斗六段遊覽車、小客車相撞 小車翻覆5傷送醫

國道3號今天上午9點40分左右南下264公里處發生1起遊覽車與小客車車禍事故，小客車翻覆，受傷人數5人，雲林縣消防局派遣...

好貴的吳郭魚！外地人不知後龍溪禁止捕撈 爽抓10尾罰鍰3萬起跳

苗栗縣政府公告縣內後龍溪等3條河川主流禁止以網具捕撈，6名外地民眾昨天在後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚，警方據報趕往，...

影／酒駕跳2樓高大排水溝躲貓貓 中警涉水喊：好了啦不要玩了

台中紀姓男子今晨酒駕違停紅線遇巡邏警員心虛加速狂奔，自撞人行道還失控跳下一旁近2層樓高的大排水溝，警消最後下橋涉水尋人，...

詐團太歲頭上動土 盜彰化地院書記官LINE帳號廣發借錢訊息

詐騙無孔不入。彰化地方法院某書記官的個人LINE帳號遭入侵盜用，昨晚向LINE好友廣發借錢訊息，還刻意PO照謊稱忙碌不方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。