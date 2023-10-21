好貴的吳郭魚！外地人不知後龍溪禁止捕撈 爽抓10尾罰鍰3萬起跳

苗栗縣政府公告縣內後龍溪等3條河川主流禁止以網具捕撈，6名外地民眾昨天在後龍溪龜山大橋下方違法用網具捕魚，警方據報趕往，當場查獲6人用網具抓了10尾吳郭魚，帶回處理，將依違反漁業法函請縣府主管機關裁罰，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

苗栗警分局20日上午9點多接獲報案，苗栗市後龍溪龜山大橋下方有民眾違法以網具捕撈，警方到場發現6名外地來的民眾正準備離去，立刻上前盤查並要求打開車輛行李箱，當場查獲捕魚用的魚網及半桶魚貨，共有10尾吳郭魚，隨即帶回調查；6人都表示不是本地人，不知道後龍溪是公告的禁止捕撈區域。